"Powołujemy Fundusz Cyberbezpieczeństwa, będzie on opiewał na kwotę ok. pół miliarda zł. W ramach niego będziemy finansowali nowe inwestycje w zakresie zakupu narzędzi, oprogramowania i zaawansowanych środków technicznych" - poinformowano we wpisie na profilu KPRM na Twitterze. Wcześniej podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zwracał uwagę, że "nie ma dnia, żebyśmy nie słyszeli o jakichś atakach sterowanych z różnych miejsc na świecie, niestety często z inspiracji rosyjskiej lub ze wschodu". Morawiecki: Powołamy fundusz do walki z cyberprzestępczością Zobacz również Morawiecki zwrócił uwagę, że "cyberprzestępczość to plaga XXI wieku, która zagraża instytucjom państwowym, obywatelom i firmom". Wśród inicjatyw planowanych na 2021 r. w zakresie cyberbezpieczeństwa KPRM wyróżniła również wprowadzenie jednolitej siatki płac dla ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa pracujących dla państwa oraz przyjęcie nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa - poinformowano na Twitterze.