Z ustaleń ekspertów z NASK i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wynika, że oprócz szefa KPRM ofiarą cyberprzestępców padło kilka tysięcy kont. Atak miał charakter phishingowy, czyli polegał na wyłudzaniu danych dostępowych do kont e-mailowych. Jak podaje NASK, 727 osób złapało się i wysłało swoje dane do logowania, więc potencjalnie hakerzy dysponują dostępem do ich poczty.