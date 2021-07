Akcentując, że spółka ta jest jednym z największych producentów okien w Europie, szef rządu ocenił, że trudny dla obywateli czas pandemii udało się w Polsce „przejść od strony gospodarczej w miarę suchą stopą” m.in. wobec bardzo dobrego rozwoju polskiego eksportu.

„W lutym, marcu br. w szczególności, mieliśmy rekordowe wartości dotyczące polskiego eksportu i cały czas ta lokomotywa rozpędza się coraz mocniej. A polskie okna to właściwie produkt, który staje się nie tylko naszym podstawowym produktem eksportowym, ale w bardzo wielu domach, mieszkaniach, budynkach na zachodzie Europy, to polski produkt nr 1” – mówił premier.

„Ten przemysł produkcji okien rośnie blisko 5 proc. rocznie w zeszłym roku w skali całego kraju” – dodał Morawiecki wskazując, że także Eko-Okna planują swoją kolejną inwestycję, zamierzając stworzyć w Wodzisławiu Śląskim co najmniej 1 tys. miejsc pracy. „Polskie firmy inwestują swój rodzinny, własny kapitał coraz częściej w Polsce” - zauważył premier.

Jak mówił Morawiecki, rządowy program Polski Ład zawiera takie elementy, jak: eksport, niskie podatki, zachęta dla pracowników do pracy poprzez wyższą kwotę wolną czy promocja polskiego biznesu za granicą - o której właśnie rozmawiał w poniedziałek z prezesem Eko-Okien.

„Chcemy jako państwo polskie być jeszcze bardziej pomocnym partnerem dla polskich przedsiębiorców, bo pamiętajmy: polski eksport to repatriacja kapitału do Polski” – zadeklarował.

„Tego nam brakowało przez 25 lat: mieliśmy bardzo wielu przedsiębiorców, ale eksport był w Polsce zwykle niższy niż import, a już w szczególności dynamika eksportu i importu nie przebiegała korzystnie dla Polski. Dzisiaj to się coraz bardziej zmienia, także dzięki takiej firmie jak Eko-Okna tutaj, pod Raciborzem, na Śląsku” - ocenił.

„Drodzy przedsiębiorcy, państwo polskie jest po waszej stronie. Polski Ład to program dla was i to tak skonstruowany, żeby polski eksport, polska produkcja przemysłowa rosła najlepiej dwucyfrowo tak, jak do tej pory w wielu miesiącach, w wielu kwartałach, bo dzięki takim producentom jest więcej wysokopłatnych miejsc pracy, a o to chodzi w Polskim Ładzie” – skonkludował Morawiecki.

Prezes zatrudniających obecnie ponad 7,5 tys. osób Eko-Okien Mateusz Kłosek zwrócił uwagę na wagę wsparcia państwa dla polskich przedsiębiorców oraz kontaktów między administracją państwową i biznesem dla przekazywania czasem – jego zdaniem – prostych potrzeb.

W Kornicach szef rządu był pytany przez dziennikarzy m.in. o sytuację drugiej obecnie pod względem wielkości firmy w okolicy – raciborskiego Rafako. Morawiecki ocenił, że sytuacja tej spółki jest bardzo trudna, co ma związek m.in. z jednym z wykonywanych przez nią projektów: budową bloków energetycznych w Jaworznie.

"Firma Rafako była włączona w produkcję, ale także w inne przedsięwzięcia energetyczne. To znany producent kotłów w Polsce od wielu lat dzisiaj boryka się z różnymi perturbacjami” – powiedział.

„Mam nadzieje, że zarząd, pracownicy, dojdą do odpowiedniego porozumienia ze sobą i że uda się wyjść - razem z kontrahentami - z tych problemów. Rafako jest spółką prawa handlowego, jest niezależnym podmiotem na rynku, ale bardzo chciałbym, żeby ta firma odniosła sukces. Zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest dla Raciborza, i chciałbym, żeby decyzje zarządcze były podejmowane w sposób jak najwłaściwszy” – dodał premier.