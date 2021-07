Suski pytany był w poniedziałek w Polsat News, czy jest zgoda w ramach Zjednoczonej Prawicy odnośnie Polskiego Ładu oraz czy PiS ma zapewnienie ze strony wicepremiera, szefa Porozumienia Jarosława Gowina, że posłowie jego ugrupowania zagłosują za Polskim Ładem, zwłaszcza za projektem ustawy podatkowej, który ma trafić do parlamentu.

Poseł PiS odpowiedział, że zachęca wszystkich do poparcia rozwiązań przewidzianych w Polskim Ładzie, "bo są to rozwiązania, które uruchomią polską gospodarkę i będą tworzyć zręb dobrobytu w Polsce".

"Mam nadzieję, że - jeśli ktoś jest w Zjednoczonej Prawicy i współtworzy rząd Prawa i Sprawiedliwości i podpisał się pod poparciem tego projektu - to będzie głosował za ustawami" - zaznaczył.

Suski dopytywany, jak w takim razie traktuje wątpliwości Gowina, odparł, że "wątpliwości pana Gowina są coraz częstsze i to czasami w sytuacjach, które budzą wątpliwości właśnie co do jego wątpliwości".

Na pytanie, czy rząd ZP dotrwa do końca kadencji z Jarosławem Gowinem na pokładzie, odparł: "Będziemy się starali".

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.