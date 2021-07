Jedni co prawda twierdzą, że Tusk musi przegrać, bo poparcia nie ma w żadnej grupie elektoratu. Starsi powszechnie go nienawidzą za podniesienie wieku emerytalnego, zaś ewentualnych wyborców w tym gronie ma jedynie wśród nielicznych kombatantów Komitetu Obrony Demokracji. Z kolei młodzi Tuska nie poprą, bo albo w ogóle go nie pamiętają, albo na odwrót – pamiętają doskonale, że za jego rządów nie wprowadzono związków partnerskich, splajtowało Amber Gold, a do szkoły chciano posłać sześciolatki. I tego mu nie wybaczą. Wreszcie elektorat w średnim wieku, który pragnąc przełamania podziału PO-PiS, szuka na scenie politycznych swoich rówieśników, nie „dziadersów”. Jednym słowem, gdzie nie spojrzeć, klęska.

Inni komentatorzy z równie mglistych przesłanek wysuwają wniosek o nieuchronnym sukcesie byłego premiera. Zgodnie z tą wizją młodzi znają Tuska z Instagrama, a jak nie znają to tym lepiej, bo będzie ich mógł do siebie przekonać. Średnim kojarzy ze studiami na Zachodzie w ramach programu Erasmus, obietnicą Polski europejskiej oraz długimi kolejkami do głosowania przed polskimi ambasadami, w których w 2007 r. czekali uśmiechnięci turyści i emigranci. Starsi z kolei cenią jego spektakularną karierę w Unii, przeszłość w antykomunistycznej opozycji lub kondycję fizyczną.

Podobnie niejasne są sondaże, w których zwolenników PO pytano o preferowanego lidera tego ugrupowania. Tu również Trzaskowski wygrywał z Tuskiem, ale badanie przeprowadzono, zanim były premier ogłosił powrót do polskiej polityki. Wyborcy Platformy chcieli zmiany w partii i jeśli Tusk na tę potrzebę odpowie, to w kolejnych rankingach zdeklasuje Trzaskowskiego.

Niezbyt poważne wydaje mi się też orzekanie z góry, że „młodzież” Tuska nie pamięta. Po pierwsze, jest w tym sporo paternalizmu – z góry zakładamy, że młodzi nie znają najdłużej urzędującego premiera III RP tylko dlatego, że tym premierem już nie jest. Miałem 10 lat, kiedy Kwaśniewski pokonał Wałęsę, a mimo wszystko nazwiska kojarzę. Po drugie, nie widziałem żadnych danych pokazujących, że dla młodych Tusk jest nie do zaakceptowania i że – co równie ważne – masowo ruszą do urn, aby tylko zablokować jego wygraną. Wreszcie po trzecie, nawet tam, gdzie mamy dane sugerujące potencjalne problemy Tuska z młodszymi wyborcami – np. te pokazujące, że najwięcej młodych Polaków definiuje swoje poglądy jako „lewicowe” – to jeszcze nie znaczy, że automatycznie zyska na tym lewica, a straci Platforma.

Chybione są też twierdzenia zapowiadające klęskę nowego przewodniczącego z tego powodu, że „nie było go w Polsce”, a z związku z tym stracił rzekomo wyczucie nastrojów. Brzmią one tak, jakby Tusk spędził ostatnie siedem lat nie na podróżach pomiędzy naszym krajem a Brukselą, lecz w śpiączce, w najlepszym razie – w bunkrze atomowym gdzieś na Syberii. Sugerują też, że sama obecność w kraju daje politykowi jakieś przewagi, chociaż od sześciu lat żaden lider partii opozycyjnej nie zdołał z tej przewagi skorzystać.

PiS czy szerzej Zjednoczona Prawica kroczy od kryzysu do kryzysu, ale – poza kilkuprocentowym spadkiem po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji – sondaże tych problemów nie odzwierciedlają. Obecnie ekipa rządząca także ma kłopoty: nepotyzm, znikająca większość w Sejmie, niezbyt entuzjastyczne przyjęcie przez obywateli Polskiego Ładu. Ale to nie pierwszy raz i nie z takich już trudności partia Kaczyńskiego wychodziła obronną ręką.

Nie sposób więc twierdzić także, że Tusk „przyjechał na gotowe”, że „zabrał” coś młodszym politykom. Były przewodniczący PO wraca do partii skłóconej, z kontestowanym przywództwem i poparciem na poziomie 15 proc. Jeśli ktokolwiek w tej sytuacji ryzykuje, to Tusk, nie Platforma. Tym bardziej że propozycje Rafała Trzaskowskiego – od ponad roku namaszczanego na lidera opozycji, który swój moment po prostu przespał – także nie zwalają z nóg. „Campus Polska Przyszłości” to ciekawy projekt, ale trudno przypuszczać, że tygodniowa debata tysiąca osób w Olsztynie wywróci układ sił w polityce do góry nogami. Także drugi pomysł prezydenta Warszawy – czyli budowa frontu popularnych samorządowców – budzi wątpliwości. Historia nie tylko polskiej polityki uczy, że przeniesienie popularności z poziomu miasta na poziom kraju nie dokonuje się automatycznie. A zwłaszcza gdy mowa nie o indywidualnym starcie popularnego samorządowca, np. na prezydenta, lecz o budowie partii, która ma zdobyć jakieś 200 mandatów w Sejmie.

Po drugie, wciąż jest dobrym mówcą. Sobotnie wystąpienie podczas rady krajowej odniosło pożądany skutek – dało członkom partii nadzieję i język do opisu sytuacji politycznej. Co zabawne, Tusk nie powiedział właściwie nic, czego wcześniej nie mówiliby liderzy PO – wezwanie do nazywania rządów PiS złem i do sprzeciwiania się złu bez zbędnego „filozofowania”, to de facto powtórzenie tezy Grzegorza Schetyny o opozycji totalnej. Jednak dobór słów i osoba Tuska sprawiły, że zamiast krytyki mamy entuzjazm.