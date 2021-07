Podczas sobotniego kongresu PiS przyjęto uchwałę, która przewiduje, że współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo oraz rodzice posłów i senatorów PiS nie mogą zasiadać w radach nadzorczych państwowych spółek. Zakaz dotyczy też zatrudniania w spółkach SP członków najbliższej rodziny posłów i senatorów PiS. W uchwale zaznaczono, że zakazy nie obejmują osób, które zostały "zatrudnione/pracują w strukturach spółek Skarbu Państwa ze względu na swoje kompetencje, doświadczenie zawodowe i jednocześnie doszło do nadzwyczajnej sytuacji życiowej".

Na wtorkowej konferencji prasowej posłowie Polski 2050 - Hanna Gill-Piątek i Mirosław Suchoń - poinformowali o złożeniu wniosku do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o uzupełnienie porządku najbliższego posiedzenia Sejmu o informację premiera Mateusza Morawieckiego nt. "skali nepotyzmu w spółkach Skarbu Państwa".

Suchoń oświadczył, że chce, by premier Morawiecki powiedział posłom, ale też wszystkim Polkom i Polakom, jak wielka jest skala zjawiska, o której wicepremier Jarosław Kaczyński mówił podczas sobotniego kongresu PiS. Zjawiska - jak dodał - które Kaczyński opisał słowami: "partyjny nepotyzm, rozleniwienie, rozpasanie i umoszczenie się w państwowych spółkach".

"Jarosław Kaczyński powiedział, że skala nepotyzmu nie jest duża, że jest to zaledwie łyżka dziegciu w ogromnej beczce z sukcesami. Ja naprawdę nie wiem, gdzie PiS trzymał prezesa Kaczyńskiego przez ostatnie 6 lat, chyba w tej beczce z sukcesami go zamknął i szczelnie zawekował, i pan prezes nie wiedział, czy nie widział, co się dzieje w jego własnej partii" – powiedziała przewodnicząca koła Polska 2050 Hanna Gill-Piątek. Dodała, że PiS rozkrada państwo na "skalę dotąd nieznaną".

Suchoń zapowiedział, że Polska 2050 niebawem przedstawi program odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa. "Pokażemy, co zrobić, by spółki Skarbu Państwa zaczęły działać na rzecz obywateli i przynosić korzyść państwu, a nie tylko grupie działaczy Prawa i Sprawiedliwości” – zapewnił Suchoń.