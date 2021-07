Na połączonym posiedzeniu komisji ustawodawczej i praw człowieka ma nastąpić wysłuchanie zainteresowanych – organizacji byłych właścicieli, lokatorskich czy prawników. Właściwa praca legislacyjna nad ustawą uchwaloną przez Sejm ma się zacząć 19 lipca, wtedy mają być zgłaszane poprawki i uwagi do ustawy przez senatorów. Komisja ma się zebrać dwa dni przed posiedzeniem izby. Jak tłumaczy jej szef, senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski, prawie dwutygodniowy odstęp w pracach ma pozwolić na przygotowanie opinii. Na razie idą one w trzech kierunkach. Po pierwsze warunków wzruszalności decyzji administracyjnych w innych państwach UE , ale także USA czy Izraelu. Chodzi o porównanie, na ile proponowane w k.p.a. kryteria umarzania spraw są obecne w systemach prawnych innych krajów. To opinia istotna w kontekście krytyki projektu ze strony władz USA i Izraela. Kolejna opinia ma być analizą praktyki dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych w Polsce w ostatnich 30 latach. W tym czasie reprywatyzacja odbywała się na drodze sądowej i administracyjnej. Projekty ustaw mające rozwiązać tę kwestię, choć proponowane przez różne rządy AWS, SLD czy PiS, nie weszły w życie. Wreszcie komisje chcą mieć też odrębną opinię na temat konstytucyjności projektu sejmowego. Ustawa, które jest legislacyjną inicjatywą sejmowej komisji ustawodawczej, powstała jako wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z maja 2015 r.