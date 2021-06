Rzecznik PO został zapytany o planowane na sobotę 3 lipca posiedzenie Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej i o to, jakie zmiany we władzach partii planowane są podczas sobotnich obrad.

"Spekulacje, które widzimy w mediach są dalekie od rzeczywistości, natomiast rozmowy trwają cały czas, jak włączyć Donalda Tuska w prace Platformy, jak wykorzystać tę jego deklarację wstępną o zainteresowaniu głębszym zaangażowaniem w działalność PO" - powiedział Grabiec.

"To jest dobry wiatr, który wieje w żagle Platformy, chcemy to jak najlepiej wykorzystać, rozmowy trwają" - dodał.

Według informacji PAP, w sobotnim posiedzeniu Rady Krajowej PO ma wziąć udział Donald Tusk, który przedstawi swoje plany na powrót do krajowej polityki. Nie jest jeszcze jasne, jaką funkcję będzie pełnił były premier i były przewodniczący Rady Europejskiej, a dziś szef Europejskiej Partii Ludowej. Z informacji PAP wynika, że ma się to okazać właśnie podczas Rady Krajowej. Ważne wystąpienie polityczne ma mieć także szef PO Borys Budka.

Donald Tusk jest honorowym przewodniczącym PO. Kilka tygodni temu w mediach i wśród członków PO i parlamentarzystów KO nasiliły się spekulacje o możliwym powrocie b. premiera do władzy w partii. Asumpt do tego typu rozważań dał na początku czerwca sam Tusk, deklarując, że jest gotów "zrobić wszystko, by Platforma nie przeszła do historii".

Odnosząc się do sobotniego posiedzenia Rady Krajowej Grabiec zaznaczył, że jesienią kończy się kadencja władz lokalnych i regionalnych PO i te władze muszą zostać wybrane. "Mamy nadzieję, że sytuacja pandemiczna na to pozwoli i będziemy przyjmować kalendarz wyborów wewnętrznych na poziomie lokalnym, powiatowym i regionalnym" - dodał.

Rzecznik stwierdził też, że z całą pewnością będzie mowa o planach politycznych Platformy. "Wychodzimy z okresu pandemii, mam nadzieję, że będzie można jesienią prowadzić normalną działalność publiczną, będzie można spotykać się z Polakami, przedstawiać rozwiązania bieżących problemów i perspektywę, do której zmierzamy" - powiedział Grabiec.

Podkreślał, że "na razie widać słabnący rząd, tracący powoli większość w Sejmie". "Z całą pewnością największa partia opozycyjna przedstawi w najbliższym czasie propozycje, jak rozwiązywać problemy, które dzisiaj nie są rozwiązane" - zapowiedział rzecznik PO.