Komisja Polityki Społecznej i Rodziny na wtorkowym posiedzeniu rozpatrzyła poprawki, które Senat wprowadził do rządowej nowelizacji ustaw w ubiegłym tygodniu.

Komisja w głosowaniu opowiedziała się za poprawkami o charakterze legislacyjnym. Jedna z nich przesuwa na 1 grudnia 2021 r. datę wejścia w życie przepisu noweli, aby skorelować go z terminem obowiązywania nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, do której odesłanie zawiera rozpatrywana nowela.

Negatywną opinię komisji uzyskała z kolei poprawka zakładająca coroczną waloryzację kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Według rządowej propozycji waloryzacja ma się odbywać co trzy lata.

Zgodnie nowelizacją ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny wprowadzony będzie stały mechanizm wzrostu kwoty kryterium dochodowego, uprawniającej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Co trzy lata kwota ta będzie zwiększała się o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik ten to procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pierwsza waloryzacja na nowych zasadach zostanie przeprowadzona w 2023 r.

Nowelizacja doprecyzowuje także sposób wyłączenia trzynastej emerytury przyznanej w 2019 r. z dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W ustawie wprowadzona została także podstawa prawna do uruchomienia nowej usługi samodzielnego pozyskiwania przez gminy danych podatkowych z Ministerstwa Finansów. Chodzi o ustalenie dochodu dotyczącego działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dotyczy to także – zwolnionego z opodatkowania – przychodu osób w wieku do ukończenia 26 lat.

Wprowadzono również rozwiązania służące przyspieszeniu załatwiania przez wojewodów spraw o świadczenie wychowawcze i świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Zgodnie z nowelizacją obniżenie wynagrodzenia (dochodu) z powodu COVID-19 będzie uwzględniane również przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2021-2022. Utrata dodatku solidarnościowego będzie uwzględniana także przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2021-2022.

Ponadto informacje o długach dłużników alimentacyjnych nie będą usuwane z Biur Informacji Gospodarczej (BIG) do czasu spłacenia przez nich długu wobec Skarbu Państwa.