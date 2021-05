Problem w tym, że nawet te kobiety , które mają prawo do legalnej aborcji, mają kłopoty z jej uzyskaniem. Lekarka z warszawskiego szpitala (prosi o anonimowość) opisuje sytuację 38-latki z małopolskiej wsi. To była jej piąta ciąża. Miała za sobą dramatyczne przejścia, m.in. samoistne poronienia, dwa cięcia cesarskie, a jej pierwsze dziecko urodziło się z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA) i niedługo po porodzie zmarło. Po kolejnych porodach zakończonych cięciem rozwinęło się u niej zakrzepowe zapalenie żył. Gdy pod koniec roku okazało się, że jest w kolejnej ciąży, doszło do ciężkiego nawrotu zakrzepicy. Do tego doszła zatorowość płucna będąca zagrożeniem dla życia. Założono jej stent, wprowadzono leczenie heparyną i lekami przeciwpłytkowymi, co chroniło przed zakrzepami, ale dawało większe ryzyko krwawienia i powikłań podczas cesarki (w jej przypadku byłaby konieczna). Ponieważ jedno z jej dzieci zmarło z powodu SMA, zwróciła się do zakładu genetyki. Okazało się, że płód też ma tę wadę. – Razem z anestezjologiem i kardiologiem przeanalizowaliśmy jej przypadek. Naszym zdaniem jej stan kwalifikował ją do aborcji ze względu na zagrożenie życia i zdrowia – mówi lekarka. Jednak kierownik kliniki szpitala zakwestionował możliwość przeprowadzenia zabiegu w warszawskim szpitalu. Uważał, że skoro pacjentka trafiła do Warszawy z Krakowa, to trzeba ją tam odesłać. Z pełną dokumentacją i opinią warszawskich lekarzy trafiła do szpitala w Małopolsce, gdzie wykonywano jej przez tydzień kolejne badania, by odesłać do domu. Ostatecznie, z pomocą organizacji kobiecych, udało się przeprowadzić aborcję na Pomorzu.