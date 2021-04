Posłowie Lewicy chcą, by na najbliższym posiedzeniu Sejmu szef KPRM Michał Dworczyk odpowiedział na wątpliwości dotyczące realizacji programu szczepień. Zapowiedzieli też wniosek do premiera, by opozycja mogła uczestniczyć w posiedzeniach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała na konferencji prasowej, że klub Lewicy chce, by Dworczyk, w Sejmie odpowiedział "na szereg pytań i wątpliwości" w związku z Narodowym Programem Szczepień. "Jako klub Lewicy domagamy się, żeby już na najbliższym posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk stawił się w Sejmie i złożył oficjalną informację przed wysoką izbą" - mówiła Dziemianowicz-Bąk. Przekazała, że Lewica składa do marszałek Sejmu Elżbiety Witek wniosek o włączenie do porządku obrad najbliższego posiedzenie Sejmu informacji ministra Dworczyka nt. szczepień. Według posłanki, Lewica chce, by Dworczyk odpowiedział m.in. "dlaczego wieczorny sztab 31 marca bez żadnej podstawy prawnej podjął decyzję o uruchomieniu szczepień dla 40-latków oraz dlaczego w niedziele są organizowane specjalne szczepienia biurowych pracowników Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych". Dziemianowicz-Bąk oczekuje też odpowiedzi na pytania ws. wątpliwości dotyczących dystrybucji szczepionek i regionalizacji szczepień. Oceniła, że dziś mamy do czynienia bardziej z "narodową loterią szczepionek", a nie z Narodowych Programem Szczepień. Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski przekazał, że Lewica składa wniosek do premiera Mateusza Morawieckiego, by przedstawiciele opozycji mogli uczestniczyć w pracach rządowych zespołów zajmujących się walką z epidemią, przede wszystkim w posiedzeniach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. "Miejsce opozycji jest tam, gdzie możemy zgłaszać swojej propozycje. Lewica nie chce uczestniczyć w tych zespołach po to, żeby krytykować, Lewica chce patrzeć władzy na ręce i składać swoje propozycje. Nie chcemy być opozycją totalną" - zapewnił Gawkowski. Zapowiedział, że Lewica będzie protokołowała wszystkie spotkania zespołów, do których zostanie dopuszczona.