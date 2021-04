"Będziemy pewnie rekomendowali przedłużenie obostrzeń, a raczej Rada Medyczna będzie to rekomendowała, bo my jako Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) jesteśmy za tym, żeby gospodarka była szeroko otwierana. Niestety liczby, które dzisiaj widzimy nie wskazują na gwałtowny spadek, stąd bardziej przychylałabym się ku przedłużeniu już obowiązujących restrykcji" – powiedziała Semeniuk w radiu TOK FM.

Zastrzegła, że "ta decyzja jeszcze nie zapadła".

"Dzisiaj […] odbywa się kolejny Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, gdzie będą podejmowane te decyzje" – dodała.

Od 20 marca do 9 kwietnia w całym kraju zamknięte są hotele, galerie handlowe, kina, teatry, muzea, a także obiekty sportowe: m.in. baseny, korty tenisowe. Nauka dla wszystkich roczników odbywa się w trybie zdalnym. Od soboty na dwa tygodnie ograniczona została dodatkowo liczba osób placówkach handlowych i pocztowych do 1 os. na 20 m2, zamknięte zostały co do zasady żłobki i przedszkola, zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne, a także obiekty sportowe z wyjątkiem sportu zawodowego.

Osoby, które przyjeżdżają do Polski, nadal mają co do zasady obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny (z wyjątkiem podróżnych ze strefy Schengen, którzy przedstawią negatywny wynik testu na koronawirusa, wykonany nie później niż 48 godzin).