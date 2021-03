Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - co to jest?

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. zostanie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Tradycyjnie, raz na 10 lat GUS pyta mieszkańców Polski „ilu nas jest”, „kim jesteśmy”, „jak żyjemy” oraz o inne istotne kwestie związane z funkcjonowaniem społeczeństwa. Wyniki spisu są niezwykle istotne w zarządzaniu państwem, ale także województwem, powiatem czy gminą. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego. Od 15 marca GUS uruchomił specjalną infolinie spisową: 22 279 99 99, gdzie można zasięgnąć wszelkich informacji na temat spisu.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - od kiedy?

Najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - kto musi się spisać?

Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte:

osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;

mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - jak można się spisać?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami

obowiązkowo:

- metodą samospisu internetowego (CAWI)

uzupełniająco:

- metodą wywiadu telefonicznego (CATI)

- metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI)

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Jjeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Metody przeprowadzenia spisu:

1. Samospis internetowy (CAWI)

Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

2. Spis realizowany przez rachmistrza telefonicznie lub bezpośrednio

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod:

- wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI)

- wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI)

Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpośredni, polegają na zebraniu danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym. Wobec każdego respondenta jest dobierana i stosowana jedna, odpowiednia dla niego metoda. Bardzo ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych.

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo jest realizowany przez rachmistrza spisowego.

Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,

urzędy wojewódzkie,

urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu będzie opublikowana w odpowiednim czasie na stronie GUS i stronie spisu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego. Obydwie metody polegają na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych dotyczących osoby spisywane w formularzu spisowym.

Narodowy Spis Powszechny 2021 - jakie pytania?

W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zostaną zebrane następujące dane:

płeć;

wiek;

adres zamieszkania;

stan cywilny;

kraj urodzenia;

kraj posiadanego obywatelstwa.

bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;

lokalizacja miejsca pracy;

rodzaj działalności zakładu pracy;

zawód wykonywany;

status zatrudnienia;

wymiar czasu pracy;

rodzaj źródła utrzymania osób;

rodzaje pobieranych świadczeń.

Poziom wykształcenia.

samoocena niepełnosprawności;

prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;

stopień niepełnosprawności;

grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.

okres zamieszkania w obecnej miejscowości;

miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju;

miejsce zamieszkania rok przed spisem;

fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;

rok przyjazdu /powrotu do Polski;

miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);

kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą).

narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;

język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;

wyznanie – przynależność do wyznania religijnego.

stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;

tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania.

rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;

stan zamieszkania mieszkania;

własność mieszkania;

liczba osób w mieszkaniu;

powierzchnia użytkowa mieszkania;

liczba izb w mieszkaniu;

wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;

rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania;

tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe;

rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;

stan zamieszkania budynku;

wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;

powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;

liczba izb w budynku;

własność budynku;

liczba mieszkań w budynku;

rok wybudowania budynku.

RODO a spis powszechnyPonadto, zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o NSP 2021, wykonanie tzw. „obowiązku informacyjnego”, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, następuje przez udostępnienie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO, w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.