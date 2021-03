Posłowie PiS zaproponowali, żeby kwalifikacje do badania przed szczepieniem mogły wykonywać osoby, które wskaże minister zdrowia . Chodziło głównie o możliwość dania takich uprawnień farmaceutom. Zmiana została zapisana w nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu chorobom zakaźnym i przekazana do Senatu. Ten teoretycznie się z tym zgodził. Ale zaproponował doprecyzowanie pomysłu i wpisanie do ustawy konkretnych zawodów, które mogą kwalifikować do szczepień, tak aby oprócz lekarza również mogli to robić lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, felczer, ratownik medyczny, ale także fizjoterapeuta lub diagnosta laboratoryjny, posiadający kwalifikacje określone w przepisach. Kłopot polega na tym, że nie ma tam zawodu, na którym szczególnie zależało autorom zmian, czyli farmaceuty.