Szef MEiN pytany był w środę w Programie Pierwszym Polskiego Radia o to, ilu nauczycieli udało się zaszczepić przeciw COVID-19.

"Ponad 500 tys." - odpowiedział minister. "W tej chwili szczepienie nauczycieli, ostatnich kilkudziesięciu tysięcy, następuje" - dodał. Jak mówił, "są to nauczyciele, którzy przekładali swoje terminy z uwagi na stan zdrowia, bądź inne niesprzyjające okoliczności, bądź też nauczyciele, którzy zdecydowali się w ostatniej chwili, w tej ostatniej grupie trzydziestu paru tysięcy osób do rejestrować się na szczepienia".

Czarnek przypomniał, że łącznie na szczepienia zarejestrowało się 590 tys. osób. "To stanowi od 60 do 70 proc., czy nawet niekiedy 80 proc. - to zależy id regionu - nauczycieli. Bardzo za to dziękuję całemu środowisku nauczycielskiemu, za tę odpowiedzialność, którą wykazują" - powiedział.

Szczepienia nauczycieli rozpoczęły się 12 lutego. Nauczyciele otrzymują preparat firmy AstraZeneca, który wymaga podania dwóch dawek.

Rejestracja nauczycieli na szczepienia przeprowadzona była w trzech turach – dwóch w lutym i jednej na początku marca. Objęła zarówno nauczycieli pracujących w oświacie, jak i nauczycieli akademickich i osoby prowadzące zajęcia ze studentami na uczelniach. Początkowo obejmowała osoby do 60. roku życia, następnie rozszerzono ją o osoby do 65. roku życia, a potem do 69. roku życia.

Jak podaje MEiN, we wszystkich trzech turach łącznie zarejestrowało się 590 tys. osób. Wśród nich 452 tys. to nauczyciele pracujący w oświacie, czyli 66 proc. z nich. 65 tys. z zarejestrowanych to osoby pracujące w oświacie niebędące nauczycielami, są to m.in. instruktorzy praktycznej nauki zawodów, osoby zatrudnione na stanowiskach pomoc nauczyciela i pomoc wychowawcy. 73 tys. to nauczyciele akademiccy i osoby prowadzące zajęcia ze studentami.