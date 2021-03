Jak zachęcić młodzież polonijną do przyjazdu do ojczyny? Co Polska ma do zaoferowania młodemu pokoleniu Polaków, które wychowało się za granicą? Jakie działania planuje podjąć rząd? Na takie pytania będą odpowiadać eksperci podczas debaty zorganizowanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i Dziennik Gazetę Prawną.

Podczas debaty poruszone zostaną następujące zagadnienia: Jak obecnie wygląda zainteresowanie młodzieży polonijnej powrotem do Polski?

Co obecnie jest największym problemem, barierą dla młodzieży polonijnej, która chce wrócić do ojczyzny?

Jak zachęcić młodzież polonijną do powrotu?

Czy wsparcie rządu jest wystarczające, aby zachęcić Polonię do wyboru studiów w Polsce? Czego brakuje? I czy tylko pieniędzy? Jakie rozwiązania systemowe warto wprowadzić?

Do kogo konkretnie skierowany jest Program im. Generała Andresa? Co oferuje Program przyszłym studentom, na jakie wsparcie można liczyć?

Jak zatrzymać w ojczyźnie osoby, które zdecydują się na powrót? Debatę poprowadzi Urszula Mirowska, dziennikarz „Dziennika Gazety Prawnej”. Zapraszamy do obejrzenia debaty online, która odbędzie się 30 marca (wtorek) o godz. 11:00 i transmitowana będzie na www.gazetaprawna.pl oraz na Facebooku gazetaprawna.pl.