W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie dotyczące obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Od soboty zamknięte będą w całym kraju m.in. hotele, część sklepów w galeriach handlowe, kina, baseny, sauny, solaria - zapisano w rozporządzenia.

Szef resortu zdrowia, pytany w TVP Info, czy możliwy będzie "jeszcze głębszy lockdown, jeszcze większe przykręcenie śruby, bo tak będzie trzeba", odparł, że "niestety nie można wykluczyć takiej perspektywy".

Przypomniał, że wiosną ubiegłego roku "zdecydowanie mniejsze poziomy zachorowań wywoływały u nas reakcję wręcz lękową". "Mieliśmy (wtedy) poziom dyscypliny i obawy bardzo wysoki, i wtedy to przestrzeganie obostrzeń miało zupełnie inny poziom niż teraz" - dodał.

Według niego, "teraz jednak oswoiliśmy sobie Covida".

To znaczy jesteśmy przyzwyczajeni do jego funkcjonowanie, i niestety - mimo, że te restrykcje, z którymi będziemy mieli do czynienia od soboty są już bardzo wysokie - to nie jestem przekonany, czy to wpłynie aż tak na zmianę naszych zachowań, że ograniczymy nasze kontakty międzyludzkie, że przede wszystkim też przejdziemy na zdalną pracę i będziemy zachowywali się tak, jakbyśmy mieli poczucie realnego zagrożenia

- powiedział.

Minister zdrowia zwrócił uwagę, że "w ostatnim czasie, gdy patrzymy na to, co się działo po Nowym Roku i sytuację z Krupówek (w Zakopanem bawiły się tłumy turystów nie zachowujących dystansu - PAP), to widać było, że mimo tych 10, a potem 15 tysięcy zachorowań (dziennie), to +poziom przejęcia się sytuacją+ nie był zbyt duży".

Wskazane w rządowym rozporządzeniu obostrzenia będą obowiązywać od najbliższej soboty do 9 kwietnia. Z rozporządzenia wynika, że w całej Polsce będą obowiązywały takie same obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Do tej pory ograniczone były do czterech województw.

Swoją działalność muszą zawiesić hotele (z pewnymi wyjątkami, wśród nich są hotele robotnicze). Noclegi świadczone w ramach podróży służbowych też będą dopuszczone. W ograniczonym zakresie będą musiały działać też galerie handlowe.

Z rozporządzenia wynika, że zamknięte będą teatry, muzea, galerie sztuki. Organizacja wydarzeń z udziałem publiczności nie będzie możliwa. Możliwa będzie jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online. Zamknięte będą również kina, zakazane będą też projekcje w domach i ośrodkach kultury.

Od soboty nieczynne będą również baseny (z pewnymi wyjątkami), sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna, stoki narciarskie, kluby fitness i siłownie. Nie mogą działać również wesołe miasteczka i parki rozrywki. Obiekty sportowe mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności.