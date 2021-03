Szef KPRM na konferencji prasowej zapowiedział, że 25 marca uruchomiony zostanie powtórny uzupełniający nabór do szczepień seniorów 70 plus.

"Te osoby, które w czasie styczniowej rejestracji nie zapisały się, bo nie było już terminów w związku z brakiem szczepionek, od 25 marca będą mogły zapisywać się na kolejny kwartał, a więc na miesiące: kwiecień, maj, czerwiec" - przekazał Dworczyk.

Jak wyjaśnił, termin ten jest podyktowany rekomendacjami Rady Medycznej, by ta grupa wiekowa była szczepiona preparatami mRNA, czyli szczepionkami firmy Pfizer i Moderna, a harmonogramy tych dostawców cały czas nie są potwierdzone.

"Jak już będziemy mieli potwierdzone harmonogramy dostaw na drugi kwartał, wtedy będziemy mogli za pośrednictwem punktów szczepień wystawić kalendarze i rozpocząć rejestracje. Dlatego właśnie wcześniej mogą się rejestrować osoby młodsze do szczepień szczepionką AstraZeneca, a dopiero od 25 marca seniorzy powyżej 70 roku życia" - podkreślił szef KPRM.

Przypomniał, że cel kwartalny szczepień został zrealizowany. "To, co od wielu miesięcy powtarzaliśmy, że do końca pierwszego kwartału chcemy zaszczepić 3 mln osób pierwszą dawką, zostało wczoraj osiągnięte" - powiedział.

Zaznaczył, że do końca miesiąca "powinniśmy mieć ok. 20 proc. więcej szczepień niż zakładano". "Łącznie pewnie będzie to w okolicach 5,5 mln szczepień pierwszą i drugą dawką, czyli mniej więcej tyle szczepionek, ile do Polski w pierwszym kwartale dotrze" - dodał Dworczyk.

"Jeżeli byłoby dużo wolnych terminów i zainteresowanie byłoby nieco mniejsze - a takie są fakty, z nimi trzeba się liczyć - to niewykluczone, że 22 marca rozpoczniemy rejestrację nie tylko dla seniorów w wieku 65 i 66 lat, ale poszerzymy tę kohortę wiekową o kolejnej roczniki" - mówił Dworczyk.

Dworczyk podkreślił, że nie ma żadnych problemów z rejestracją, a bezpłatna infolinia 989 - jeden z kanałów przez który można się zapisywać - działa bez zakłóceń. Zachęcał, by seniorzy rejestrowali się na szczepienie.