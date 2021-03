Jeśli chodzi o postępowania w sprawie działań funkcjonariuszy na Marszu Niepodległości, to ich wynik jest zgodny z tym, co Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, mówił już dwie godziny po zakończeniu demonstracji. – Biorąc pod uwagę agresywne zachowanie niektórych uczestników manifestacji, konieczne było użycie środków przymusu bezpośredniego. Za każdym razem były one adekwatne do sytuacji – oświadczył wówczas polityk