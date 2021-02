Wcześniej niż z Nowym Ładem rząd zamierza wyjść z innym strategicznym dokumentem – Krajowym Planem Odbudowy (KPO). To w nim zawarte będą projekty inwestycyjne, które zgłosimy do dofinansowania w ramach unijnego Funduszu Odbudowy. Wprowadzane są ostatnie poprawki. Plan zakłada, że dokument ujawniony zostanie w piątek, ale kancelaria premiera nalega, by zrobić to w czwartek. Prace nad KPO trwają od wielu miesięcy, finalny dokument najpóźniej do końca kwietnia zostanie przesłany do Komisji Europejskiej. Pytanie tylko, kiedy na zgłoszone projekty znajdą się pieniądze. By dofinansowanie inwestycji stało się faktem, konieczne jest jeszcze ratyfikowanie tzw. nowych zasobów własnych UE przez Sejm (oraz wszystkie parlamenty narodowe krajów członkowskich). Ziobryści zamierzają głosować przeciw, uznając, że fundusz odbudowy to de facto wielomiliardowy dług zaciągany przez UE, stanowiący obciążenie dla Polski (bo trzeba będzie podwyższyć składkę do unijnego budżetu). Ma to być także forma protestu Solidarnej Polski przeciwko unijnemu rozporządzeniu dotyczącemu praworządności, na które zgodził się polski rząd.