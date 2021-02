"To [planowane] rozporządzenie jest kontynuacją tej pomocy [branżowej]. Chcielibyśmy, żeby to poszło jak najszybciej. Z tego, co wiem, niedługo będzie już wpisane do wykazu, już w najbliższych dniach. A później kolejnym krokiem to jest przyjęcie przez Radę Ministrów" - powiedział Niedużak w radiu TOK FM.

Pytany czy wsparcie zostanie rozszerzone o nowe branże, powiedział: "raczej nie, aczkolwiek nie można tego wykluczyć, gdyż w toku uzgodnień mogą się pojawić [propozycje dodania nowych branż]".

"Będzie to w dużej mierze wydłużenie już obowiązujących przepisów" - dodał. Doprecyzował, że chodzi m.in. o mikropożyczki, zwolnienia z ZUS i postojowe.

Przed tygodniem wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin zapowiadał, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) przygotowuje wydłużenie tzw. tarczy branżowej także na luty.