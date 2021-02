Dziś ma się odbyć spotkanie liderów PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia poświęcone sytuacji w koalicji. Nie będzie to jednak formalnie posiedzenie rady koalicji. W rządowej większości iskrzy – zarówno w relacjach PiS z Porozumieniem, jak i z Solidarną Polską, czego dowodem jest odwołanie wiceministra aktywów państwowych Janusza Kowalskiego. PiS deklaruje, że partia Ziobry może na to miejsce wskazać innego polityka , ale na razie Solidarna Polska zastanawia się nad politycznymi retorsjami, choć nikt nie zdradza konkretów. – Chwilowo nie wykonujemy pochopnych ruchów, jasno wskazaliśmy w sobotnim komunikacie, że to kara za podkreślanie własnego zdania w kwestiach spornych z PiS – wskazuje jeden z ziobrystów. – Odbieramy to działanie jako próbę zdyscyplinowania nas w tematach dotyczących ustaleń szczytów unijnych czy spraw energetycznych. Wcześniej zostaliśmy też wyrzuceni z TVP, ale jesteśmy konsekwentni. Musi się szybko spotkać rada koalicji, bo nie da się pracować tak, gdy za naszymi plecami wyrzuca się naszych ludzi. To złamanie umowy koalicyjnej, bo zgodnie z nią nie można odwoływać rekomendowanych przez koalicjanta ministrów – dodaje nasz rozmówca.

– To dosyć oczywiste, że Ziobro się odwinie – mówi nam polityk obozu władzy. Inny dodaje, że spodziewał się ostrzejszej reakcji SP zaraz po dymisji. W PiS słyszymy też, że wyrzucenie Janusza Kowalskiego z rządu było kwestią czasu. – Wyrok na niego zapadł już w grudniu. Tak naprawdę czekano tylko na właściwy moment – twierdzi osoba z rządu. Chodziło też o to, by kontrowersyjny minister naraził się nie tylko premierowi Morawieckiemu, lecz także innym wpływowym graczom, w tym swojemu bezpośredniemu przełożonemu z resortu Jackowi Sasinowi. Tak też się stało – wicepremier Sasin nie ukrywa, że powodem dymisji była różnica zdań.

– PiS wie, że transformacja energetyczna oznacza ludzi i branże, które będą na tym tracić. I te grupy dziś wspierają nas. Dla nas to polityczne paliwo i dlatego PiS próbuje nas uciszyć. Ale to nic nie da. Po tym, jak sprzeciwiliśmy się zatwierdzeniu przez rząd Polityki energetycznej Polski do 2040 roku, mamy mnóstwo zaproszeń od związkowców – wskazuje polityk Solidarnej Polski.

– Kowalski przeginał. Jeśli jeździł do związkowców i namawiał ich do protestów, deklarując poparcie SP, to ja się nie dziwię – mówi nam polityk z obozu rządowego.

Pytanie, co będzie dalej. – To pytanie nie do mnie, lecz do naszego lidera Zbigniewa Ziobry. Ja poglądów nie zmieniam, dalej będę aktywny w tematyce suwerenności energetycznej. Mam nadzieję, że Zjednoczona Prawica dalej będzie realizować program, który nie zakładał zaostrzenia polityki klimatycznej – komentuje Janusz Kowalski. Zdymisjonowany minister wciąż ma nadzieję, że uda się przeprowadzić do końca reformę kodeksu spółek handlowych, nad którą pracował wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości. W rządzie słyszymy, że nikt tego projektu jeszcze na oczy nie widział, co ma świadczyć o tym, że Kowalski za mało skupiał się na merytorycznej pracy, a za bardzo na budowaniu swojej politycznej pozycji. – To bzdury. Kończy się faza konsultacji projektu, za półtora tygodnia powinien się nim zająć Stały Komitet Rady Ministrów – ripostuje jeden z ziobrystów.