Minister Maląg w czwartek uczestniczyła w rozmowach ministrów z Grupy Wyszehradzkiej na temat polityki demograficznej. Podczas rozmów szefowa MRiPS podkreślała rolę działań prorodzinnych i przypominała o takich programach jak "500 plus", "Dobry start" i "Maluch plus".

Jednocześnie minister wskazywała na potrzebę podejmowania dalszych działań w polityce mieszkaniowej.

"Wdrażamy od 2016 r. program Mieszkanie plus. Staramy się ten program znowelizować, aby był on szeroko dostępny i aby młodym ludziom zapewnić z jednej strony łatwy dostęp do mieszkań, ale także łatwą możliwość przemieszczania się, jeżeli jest to związane z przemieszczaniem się za pracą" - powiedziała.

Szefowa MRiPS zapowiedziała także zmiany w polityce podatkowej.

"Istotnym czynnikiem jest też polityka podatkowa. Już w niedługim czasie pan premier Mateusz Morawiecki będzie w tej polityce podatkowej skierowanej dla rodzin ogłaszał nowe rozwiązania, oczywiście jeszcze korzystniejsze. Dziś mamy wprowadzone ulgi podatkowe na pierwsze i kolejne dzieci, zwiększona ulga podatkowa. Natomiast cały czas trwają prace, aby rozwiązania były jeszcze bardziej efektywne, aby zachęcać młodych ludzi do zakładania rodzin" - powiedziała minister Maląg.