Premier na wspólnej konferencji z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg oraz wiceministrem Pawłem Wdówikiem poinformował, że rząd przyjął w we wtorek Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021–2030.

Realizacja działań zawartych w strategii ma umożliwić osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach, w taki sposób, aby mogły funkcjonować w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami. Celem dokumentu jest również wdrażanie w Polsce postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Zdaniem premiera Morawieckiego strategia ta jest "całościowa i wszechstronna". Poinformował też, że powstawała we współpracy wiceministra i pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Wdówika oraz przedstawicieli środowisk z niepełnosprawnościami.

Mówiąc o niej premier wskazywał na "130 zaplanowanych działań wraz z konkretnymi wskaźnikami". Według niego wskaźniki te pokażą, "czy wypełniamy i kiedy wypełniamy cele tej strategii tak, żeby była jak najbardziej konkretna i realistyczna".

"Pamiętajmy jednak, że choć pieniądze są ważne (dla osób z niepełnosprawnościami - PAP), to równie ważne jest włączenie ich do życia, do edukacji, pracy zawodowej, życia towarzyskiego, artystycznego czy gospodarczego, w szerokim rozumieniu tego słowa" - przekonywał Morawiecki. Dlatego - dodał - "kładziemy nacisk na tę strategię".

"Obecnie współczynnik aktywności zawodowej to nieco powyżej 28 proc. My stawiamy sobie co najmniej 45 proc. za 10 lat i to będzie powyżej średniej bardzo bogatych krajów zachodnich, a więc jest to cel, na ten moment, bardzo ambitny" - podkreślił Morawiecki.

Poinformował, że opracowany zostanie Narodowy program zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. "Nadal będziemy kontynuować poprawę warunków życia, ochrony socjalnej, ochrony społecznej, warunków bytowych osób z niepełnosprawnościami" – dodał premier.

Zapowiedział też, że w obszarze zdrowia "zwiększona zostanie dostępność usług rehabilitacyjnych, pakietów medycznych, usług medycznych". "Pragniemy podjąć kolejne działania, które zwiększą świadomość społeczną. Poprawimy pomoc osobom z niepełnosprawnościami, również na poziomie administracyjnym i koordynacyjnym" – zaznaczył szef rządu.

Szefowa MRiPS stwierdziła na wtorkowej konferencji prasowej, że przyjęta przez rząd Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021–2030 ma "swoją podbudowę opartą w działaniach rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego w ostatnich pięciu latach".

"Od Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, poprzez ustawę o dostępności i Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami będziemy realizowali niezwykle potrzebną politykę dla osób, które potrzebują wsparcia" - podkreśliła minister.

"Dostrzeżenie spraw osób niepełnosprawnych i włączenie osób niepełnosprawnych do funkcjonowania w społeczeństwie jest dla nas wyzwaniem. Dlatego kolejnym krokiem jest Strategia. Ta Strategia wyznacza kierunki, kompleksowość działań, a więc wdrożenie kolejnych mechanizmów strategii, tych osiem filarów, na których strategia jest oparta będzie wyznaczała nasze kolejne działania, kolejne modyfikacje" - powiedziała Maląg.

Jej zdaniem przyjęcie przez rząd Strategii to z jednej strony zamknięcie pewnego etapu, a z drugiej strony - "potężne wyzwania". Maląg poinformowała, że w najbliższych dniach zostaną zaprezentowane projekty ustaw, które będą "zmieniały sytuację osób niepełnosprawnych".

W 2021 r. nakłady na wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów wyniosą ok. 29,63 mld zł i będą o 91 proc. wyższe niż w 2015 r. - poinformował Morawiecki.

"Życie osób z niepełnosprawnościami to bardzo często jest heroiczna przeprawa. To bardzo wiele problemów w każdym dniu ich życia. Bardzo często wiąże się to z niedostępnością różnego rodzaju usług i z bardzo różnymi problemami. Dlatego, mimo tych wielkich przeszkód, musimy przede wszystkim pomagać ludziom z niepełnosprawnościami, żeby w życiu społecznym, zawodowym, mogli uczestniczyć jak najpełniej. To jest dla nas podstawowy wyznacznik skuteczności i wiarygodności naszej polityki w tym obszarze" - powiedział premier.

Morawiecki mówił również o działaniach podejmowanych w ostatnich latach przez rząd na rzecz osób z niepełnosprawnością. Premier przedstawił grafikę, z której wynika, że w 2021 r. nakłady na wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów będą o 91 proc. wyższe niż w 2015 r. (15,5 mld zł w 2015 r i szacunkowo 29,63 mld zł w 2021 r.). Premier zwracał również uwagę na wzrost świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego i renty socjalnej.

"Skala wyzwań jest ogromna, ale chcemy, żeby życie osób z niepełnosprawnościami było rzeczywiście łatwiejsze" - podkreślił szef rządu.

"Mam takie doświadczenia w mojej bliskiej rodzinie osób, które mają chyba najwyższy stopień niepełnosprawności, więc te sprawy są mi bardzo dobrze znane, bliskie mojemu sercu, wiem na jakie przeszkody natrafiają takie osoby" - powiedział premier. Podkreślił konieczność wsłuchiwania się w opinie środowiska osób z niepełnosprawnościami. "To jest ważne, żeby wysłuchać, a potem ustalać strategię i tak właśnie teraz zrobiliśmy" - zapewnił.