"Podatki mają tę cechę, by wyrównać szanse na rynku - musimy wyrównać szanse między dużymi a mniejszymi firmami. Najważniejszym aspektem podatków - według mnie - jest by ci, którzy działają na naszym rynku płacili podatki w Polsce. Podatek od reklam był ogłoszony jako prekonsultacja - jestem zainteresowany, by rozmawiać z naszymi podatnikami, rynek ma dużo większą wiedzę niż urzędnicy, rynek wie, co jest korzystne lub nie dla przedsiębiorców" - powiedział Kościński podczas konferencji prasowej.

"Ważne jest, by wsłuchać się w ten głos poprzez prekonsultacje. Ważny jest dla nas feedback - gdzie powinniśmy zmienić progi. W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie, gdzie wszystkie aspekty zostaną poruszone i możemy dostosowywać się w naszych propozycjach" - dodał.

Na pytanie czy nastąpi pobór podatków od dużych, międzynarodowych firm odpowiedział, że są różne sposoby, a najważniejszym na obecnym etapie jest dialog.

"Jest to kwestia dialogu, wierzę w dialog i w to, że uda nam się porozumieć" - stwierdził minister.

Podkreślił, że punktem startu dialogu jest określenie warunków brzegowych.

Rząd planuje przyjęcie w I kw. br. projektu wprowadzającego podatek od reklam w internecie i od mediów tradycyjnych. Środki z reklam miałyby zasilać budżet Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), nowo utworzonego Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów oraz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków.

Ministerstwo Finansów szacuje, że wpływy ze składki od reklam w 2022 roku (pierwszym pełnym roku obowiązywania) mogą wynieść ok. 800 mln zł.

Prekonsultacje projektu ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów, dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów potrwają do 16 lutego. Jego przyjęcie przez Radę Ministrów planowane jest na I kw. Ustawa miałyby obowiązywać od II półrocza 2021.