W czwartek sejmowa komisja finansów publicznych rozpatruje rządowy projekt nowelizacji m.in. ustawy o podatku akcyzowym

Poseł Lewicy Maciej Konieczny mówił na konferencji prasowej, że akcyza na tzw. nowatorskie wyroby tytoniowe, czyli tzw. papierosy podgrzewane jest niska, są one opodatkowane na poziomie 1/5 opodatkowania tradycyjnych papierosów.

Poseł zapowiedział, że na czwartkowym posiedzeniu komisji finansów Lewica złoży poprawkę zakładającą zwiększenie akcyzy na nowatorskie wyroby tytoniowe z 2 do około 5 zł.

Konieczny podkreślał, że obecna niska akcyza na te wyroby oznacza, że "z własnej kieszeni, w sposób niezrozumiały dajemy prezent jednej międzynarodowej korporacji".

"To zwiększenie akcyzy z 2 do około 5 zł na paczce spowoduje zwiększenie wpływów do budżetu państwa o miliard złotych" - powiedział i poseł Lewicy dodając, że miliard złotych można przeznaczyć m.in. na ochronę zdrowia.

"Miliard złotych, który będzie mógł nie służyć temu, żeby wielka korporacja miała na koncie trochę więcej pieniędzy, ale temu, żebyśmy mogli przeciwdziałać chociażby chorobom wynikającym ze spalania tytoniu" - podkreślił Konieczny.