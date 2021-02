W środowisku farmaceutów atmosfera od dawna jest ciężka. W czerwcu 2017 r. w dziwnym samochodowym wypadku zginęła żona wielkopolskiego wojewódzkiego inspektora, a on sam doznał licznych złamań. W pojazdach kilku innych urzędników dochodziło m.in. do trudnych do wytłumaczenia awarii układów hamulcowych. Dlatego środowisku zależy, by sprawę objąć szczególnym nadzorem i by organy państwa przyjrzały się zaskakująco dużej liczbie zbiegów okoliczności.