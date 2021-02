Różnice między PiS a Solidarną Polską w kwestiach klimatycznych i polityki energetycznej ziobryści podkreślają już od zeszłego roku, gdy na szczeblu unijnym negocjowany był Zielony Ład. To także okazja do podkopania pozycji premiera Mateusza Morawieckiego. – To on zaakceptował podwyższenie z 40 do 55 proc. celów klimatycznych. W efekcie już w styczniu ceny CO2 wystrzeliły w górę i są najwyższe od 2005 r., 35 euro za tonę. W dalszej konsekwencji czekają nas ogromne podwyżki cen ciepła i energii, którym nie sprostają żadne rządowe rekompensaty – wskazuje jeden z polityków Solidarnej Polski.