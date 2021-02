Jak wynika z naszych informacji, przyjęty wczoraj dokument niewiele różni się od projektu zaprezentowanego we wrześniu ub.r. przez ministra klimatu Michała Kurtykę. Choć w związku z zacieśnieniem celu klimatycznego Unii PEP2040 nie jest już do końca aktualna, to jej zapisy są mniej korzystne dla węgla niż wersja zaproponowana przez Krzysztofa Tchórzewskiego tuż przed odejściem ze stanowiska ministra energii w listopadzie 2019 r. Teraz PEP2040 zakłada dwa scenariusze udziału węgla w miksie energetycznym w zależności od cen pozwoleń na emisję CO2 – przy wysokich cenach miałoby to być 11 proc. do 2040 r., a przy „zrównoważonych” ‒ 28 proc. Jednak już wiadomo, że ceny te będą wysokie w związku z nowym celem zredukowania emisji CO2 o 55 proc. do 2030 r. Taki scenariusz może się nie pokrywać z założeniami wstępnego porozumienia z górnikami, według którego górnictwo ma być utrzymywane na rządowej kroplówce aż do 2049 r., kiedy to ma być zamknięta ostatnia kopalnia węgla energetycznego. Nic więc dziwnego, że od początku PEP2040 w wersji ministra Kurtyki podnosiło ciśnienie górniczym związkom, a także politykom Solidarnej Polski, którzy uważają, że unijna polityka klimatyczna zmusza Polskę do przedwczesnego zamykania kopalń.