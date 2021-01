Joński i Szczerba od początku wybuchu pandemii COVID-19 - w ramach obowiązków poselskich - przyglądają się przygotowaniom oraz temu jak rząd radzi sobie z tym wyzwaniem. W ramach interwencji poselskich wielokrotnie wizytowali m.in. resort zdrowia, pytając o testy na koronawirusa, respiratory, szpitale tymczasowe, a ostatnio szczepienia.

Od grudnia posłowie kierowali też do Kancelarii Premiera pytania m.in. o koszt organizacji szpitala tymczasowego na PGE Narodowym. W związku z tym na czwartek zostali zaproszeni do KPRM, gdzie spotkał się z nimi minister Dworczyk. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9 i trwało około godziny. Oprócz kwestii szpitali tymczasowych, dotyczyło także Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19.

"Kontrola dotyczyła kosztów organizacji Szpitala Narodowego, którym zajmujemy się od dawna. Minister Dworczyk dopiero dziś przedstawił nam umowę z 10 grudnia, którą podpisał ze spółką PL2012+ na przygotowanie szpitala tymczasowego. Tylko za adaptację obiektu na potrzeby szpitala wydano 18 034 66,90 zł" - przekazał PAP Szczerba.

Jak zastrzegł, koszt ten nie uwzględnia przywrócenia obiektu do stanu pierwotnego oraz codziennych kosztów jego obsługi i mediów. "To kolejne miliony, a wykorzystanie tymczasowego szpitala jest żadne. Do końca listopada szpital przyjął 160 osób, a koszt jego funkcjonowania w tym czasie wyniósł 6 milionów. To astronomiczne kwoty" - ocenił poseł Koalicji Obywatelskiej.

Joński dodał, że tematem rozmowy z szefem KPRM była też realizacja i przygotowania Narodowego Programu Szczepień. "Wielokrotnie rząd zapewniał, że do końca marca pozyska sześć milionów szczepionek i zaszczepi trzy miliony osób. Dziś na spotkaniu okazało się, że ta deklaracja dotyczy tylko szczepienia pierwszą dawką" - powiedział polityk. Jak zaznaczył, to zasadnicza różnica. "To opóźni uzyskanie odporności przez społeczeństwo. I opóźni otworzenie rynku pracy i gospodarki" - przestrzegł Joński.

Posłowie relacjonowali ponadto, że pytali Dworczyka o dodatkowe zakupy szczepionek poza umowami z Komisją Europejską. "Okazało się, że kiedy rząd niemiecki negocjował zakup dodatkowych szczepionek już w lipcu, polski rząd był na wakacjach, wcześniej ogłaszając, że wygraliśmy z epidemią" - powiedział Szczerba.

Poinformowali też, że kolejnym celem ich kontroli poselskiej będzie Ministerstwo Zdrowia. "Minister Dworczyk wskazał, że to ten resort ustalał zakres i harmonogram dostaw szczepionek. Zapowiedzieliśmy już naszą kontrolę. W poniedziałek chcemy zobaczyć wszystkie umowy dotyczące zakupów szczepionek, zamówienia i faktury. Żądamy pełnej informacji w tej sprawie" - podkreślił Szczerba.

Jak dodał, zaniepokoiła ich informacja, iż mimo jasnych zapisów w Narodowym Programie Szczepień dotyczących priorytetowych szczepień w placówkach opieki stałej, skala szczepień w zakładach opiekuńczo-leczniczych jest minimalna.

"Skupiono się na domach pomocy społecznej, a przecież sytuacja zdrowotna tych pensjonariuszy jest znacznie lepsza niż pacjentów ZOL-i. Chodzi o blisko pięćdziesiąt tysięcy osób. Są to osoby starsze z wielochorobowością. Dla nich spotkanie z koronawirusem nieraz kończy się śmiercią" - powiedział poseł KO.

"Żądamy pilnych szczepień w tych zakładach" - podkreślił Joński.