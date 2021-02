Szefowa MRiPS podczas konferencji prasowej podsumowała dotychczasowe wsparcie rządu skierowane na ochronę miejsc pracy.

"Dalej walczymy z pandemią, a więc wsparcie dla przedsiębiorców i polskiej gospodarki jest niezwykle potrzebne. Podkreśliła, że pomoc jest realizowana przez różne mechanizmy.

"Do tej pory ponad 176 mld zł trafiło do polskich przedsiębiorców na ratowanie miejsc pracy. (...) Udało się uratować ponad 6 mln miejsc pracy" – poinformowała minister Maląg.

Zwróciła uwagę, że pomoc dla przedsiębiorców została realizowana m.in. w ramach tarczy finansowej 2.0. "Tarcza finansowa 2.0 z budżetem 38 mld zł obejmuje małe, średnie przedsiębiorstwa, a także duże firmy. Z tego wsparcia skorzystało prawie 7 tys. restauracji i placówek gastronomicznych. Wypłacono im łącznie ponad 1 mld zł. Łącznie wsparciem objęto ponad 22 tys. firm i 151 tys. osób" – podkreśliła Maląg.

Wskazała, że kolejne wsparcie jest świadczone w ramach tarczy 7.0. "To wsparcie przewidziane dla ok. 300 tys. przedsiębiorstw. To zwolnienia z obowiązku opłacania składki ZUS, świadczenie postojowe, dopłaty do wynagrodzeń z FGŚP oraz dotacje, które udzielane są dla mikro i małych przedsiębiorstw" – wymieniła Maląg. Dodała, że koszt pomocy to ponad 5 mld zł.

Szefowa MRiPS przypomniała, że od poniedziałku rodzice mogą składać wnioski o 500 plus na nowy okres świadczeniowy za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.

Przekazała, że dotąd złożono ponad 140 tys. wniosków. "To systematyczne wsparcie, które miesiąc w miesiąc otrzymuje ok. 6,6 mln dzieci. Do tej pory na ten program przeznaczyliśmy ponad 134 mld zł" – powiedziała Maląg.

Świadczenie przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Obejmuje dzieci przebywające w rodzinach i w pieczy zastępczej.

Od 1 kwietnia możliwe będzie złożenie wniosku drogą tradycyjną, czyli przez wizytę w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Co ważne, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.