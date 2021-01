Już w środę 27 stycznia, kilka godzin po tym, jak pojawiła się informacja dotycząca opublikowania uzasadnienia do wyroku z 22 października ub.r., w którym orzekł o niekonstytucyjności przepisu dopuszczającego aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu, w Warszawie i ponad czterdziestu polskich miastach na ulice wyszli ludzie sprzeciwiający się odbieraniu prawa kobietom do terminacji ciąży.

To jednak dopiero początek działań Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Jak będzie wyglądał plan na najbliższe dni?

Strajk Kobiet – 28 stycznia – Warszawa – Blokada Placu na Rozdrożu

W Warszawie o godz. 19:00 manifestanci spotykają się na Placu na Rozdrożu. Protest odbywać będzie się pod hasłem: Blokada/Zostawiamy ślady. Opis zachęcający do wzięcia udziału w proteście jest krótki: Brakuje nam słów. Po prostu dzisiaj blokujemy i zostawiamy ślady. Na pamiątkę w****u, na pamiątkę dnia pogardy, na pamiątkę, żeby nigdy nie zapomnieli.

Strajk Kobiet – 28 stycznia – inne miasta

Które miasta zapowiadają czwartkowe protesty? Oto lista:

Strajk Kobiet – 29 stycznia 2020 – Warszawa

Na piątek planowy jest ogólnopolski protest Strajku Kobiet w Warszawie. To bowiem w najbliższy piątek będzie mijać 100 dni od zapoczątkowanych w 2019 roku ulicznych manifestacji.

Odmowa prawa do aborcji

Ogólnopolski Strajk Kobiet, jak również wieli konstytucjonalistów, wyraża pogląd, że orzeczenie TK wydane w aktualnym składzie nie może nieść za sobą skutków prawnych. Aktywistki oferują pomoc osobom, które spotkały się z odmową dokonania zabiegu ze strony lekarza. Takiego wsparcia udzielać ma Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Na profilu facebookowym OSK pojawił się także apel do lekarzy, aby ci nie respektowali nowej rzeczywistości prawnej.

- Stańcie po stronie kobiet, nie pisowskich bandytów, realizujcie świadczenie medyczne, jakim jest aborcja z przyczyn embriopatologicznych, bo prawo się nie zmieniło. Każdego i każdą z Was wesprzemy, jeśli pisowskie państwo będzie Was ścigać za przestrzeganie prawa i przyzwoitość – czytamy we wpisie.