Minister Maląg na antenie Polskiego Radia 24 skomentowała doniesienia wtorkowego wydania "Dziennika Gazety Prawnej". Jak podaje dziennik, dane z systemu PESEL wskazują, że w zeszłym roku liczba urodzeń (357,4 tys.) była najniższa od 2004 r., zaś liczba zgonów – najwyższa po II wojnie światowej (486,2 tys.). Dziennik dodaje, że to głównie efekt epidemii COVID-19 i jej konsekwencji dla systemu ochrony zdrowia. "Dane prowadzą do kolejnej konkluzji: w ubiegłym roku urodziło się niemal o 129 tys. osób mniej, niż zmarło. Ta różnica jest 3,5-krotnie większa niż w 2019 r.; wtedy – jeśli weźmiemy pod uwagę informacje z rejestru PESEL – wynosiła 36,4 tys." - informuje gazeta.

Szefowa MRiPS powiedziała, że dane przytaczane przez "DGP" dotyczące liczby zgonów "są poniekąd związane z covid, z sytuacją, gdzie na całym świecie walczymy z tym niewidzialnym wrogiem i staramy się podejmować i podejmujemy takie działania, które są skuteczne".

Podkreśliła, że "odwrócenie trendów demograficznych jest procesem nie jednej kadencji, tylko procesem długofalowym". Minister mówiła o działaniach podejmowanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w ramach polityki demograficznej.

"Te działania rząd podjął w 2016 r., kiedy programy społeczne, a więc sztandarowy program Rodzina 500 plus, został między innymi wprowadzony. To jest potężne wsparcie finansowe. Oczywiście potrzeba czasu. Rodzina 500 plus, Dobry start czy Maluch plus, stworzenie opieki nad dziećmi do lat 3 (...) - to są te elementy, które wprowadziliśmy, które na pewno przyczyniają się do tego, aby młodzi ludzie decydowali się na zakładanie rodziny, ale także aby rodziły się w tych rodzinach dzieci" - powiedziała Maląg. Dodała, że finalizowane są prace nad Strategią Demograficzną.

"Trzeba jasno powiedzieć, że te lata zanim Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica objęła rządy, to tak naprawdę polityki prorodzinnej nie było. Nakłady na rodzinę były naprawdę bardzo małe i wielokrotnie jednak warto przytaczać słowa ówczesnego ministra finansów, który mówił, że m.in. na 500 plus pieniędzy nie ma i nie będzie" - powiedziała Maląg.

Podkreśliła, że inwestycja w kapitał ludzki jest fundamentem działań i wyzwaniem. "I to - pomimo trudnej sytuacji gospodarczej, w jakiej jesteśmy, spowodowanej pandemią - cały czas czynimy, nie spowalniamy w tym zakresie nawet na krok" - powiedziała.

Minister przypomniała, że od tego roku prawo do świadczenia "500 plus" będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną – za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS. Złożenie wniosku drogą tradycyjną, czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty, będzie możliwe od 1 kwietnia br.