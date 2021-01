28 proc. badanych pozytywnie odnosi się do ewentualnego powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki, a negatywnie 47 proc. - wynika z badania pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl.

W badaniu ankietowani odpowiadali na pytanie, czy były premier i były przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powinien wrócić do polskiej polityki. Na tak zadane pytanie pozytywnie odpowiedziało 28 proc. badanych, w tym 15 proc. zdecydowanie pozytywnie i 13 proc. raczej pozytywnie. Przeciwnego zdania było 47 proc. respondentów, w tym 33 proc. zdecydowania negatywnie odniosło się do powrotu Tuska do polskiej polityki, a 14 proc. raczej negatywnie. 25 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”. Wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy pozytywnie o ewentualnym powrocie Tuska wypowiedziało się 16 proc., a negatywnie 76 proc. Z kolei 69 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej pozytywnie odnosi się do takiego scenariusza, a 13 proc. negatywnie. Schetyna: Donald Tusk jest politykiem oczekiwanym przez tych, którzy tworzą PO Zobacz również Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1097 osób w dniach od 15 do 18 stycznia 2021 roku. Niedawno w TVN24 Donald Tusk został zapytany, czy wróci do polskiej polityki, gdy skończy mu się kadencja przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej (koniec 2022 roku). "Jeśli chodzi (...) o jakąś moją polityczną aktywność i polityczną rolę w przyszłości, na pewno od tego nie ucieknę. Zrobię wszystko co w mojej mocy, na pewno jeszcze przed wyborami w Polsce, żeby pomóc w zwycięstwie i przywróceniu normalności i demokracji" - oświadczył.