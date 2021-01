Dworczyk był pytany we wtorek w programie "Tłit" na portalu "Wirtualna Polska" o nieoficjalne doniesienia, że premier oraz minister zdrowia mają zaprezentować w środę program wspierający psychiatrię dziecięcą.

"W tej chwili mogę potwierdzić, że jutro pan premier będzie prezentował ten ważny program. Za tym programem też idą konkretne środki finansowe. Natomiast o szczegółach będzie mówił jutro premier Mateusz Morawiecki i minister Adam Niedzielski" - powiedział szef KPRM.

12 stycznia Senat zaproponował ponad 100 poprawek do budżetu na 2021 r. Przegłosowano m.in. poprawki, których konsekwencją ma być przeznaczenie 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą oraz 120 mln zł na leczenie związane z powikłaniami po COVID-19.

Przeciwko poprawce byli senatorowie PiS. Ustawa budżetowa wraca teraz do Sejmu. W ubiegły czwartek parlamentarzystki Koalicji Obywatelskiej zaapelowały do posłów Prawa i Sprawiedliwości, by poprawkę ws. środków na psychiatrię dziecięcą poparli w Sejmie.