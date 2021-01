Postępowania te dotyczą interwencji policji podczas protestów na Strajku Kobiet i Marszu Niepodległości. Na tym drugim m.in. postrzelono fotoreportera gumową kulą, a podczas protestów w związku z zaostrzeniem prawa aborcyjnego zatrzymywano m.in. posłów (Barbarę Nowacką zaatakowano gazem). Na jednej z demonstracji do raczej spokojnego tłumu wysłano funkcjonariuszy oddziału kontrterrorystycznego w ubraniach cywilnych, którzy zatrzymali jednego z manifestujących. Według wyjaśnień policji wcześniej miał on zaatakować funkcjonariusza. Mandaty, które na protestach wręczała policja , a których przyjęcia protestujący odmawiali, są teraz umarzane w sądach m.in. dlatego, że nie było podstaw prawnych do ich wręczania.