Jak poinformował PAP prezes ARM, w poniedziałek w godzinach porannych do Polski dotarła kolejna dostawa szczepionek na koronawirusa firmy Pfizer. "W tej chwili trwa transport z lotniska do magazynu ARM" - dodał. Spodziewana liczba dawek szczepionki, według wcześniejszych zapowiedzi, to 360 tys.

Z kolei we wtorek ma trafić do Polski 29 tys. dawek szczepionki firmy Moderna.

Kuczmierowski podkreślił w rozmowie z PAP, że poniedziałkowa dystrybucja 250 tys. dawek szczepionki do poszczególnych punktów szczepiących jest największą z dotychczasowych.

"W pierwszym tygodniu było to 52 tys. dawek, w ubiegłym - 152 tys., a dziś 250 tys. i ta ilość w tej chwili jest już w transporcie" - podkreślił Kuczmierowski. Dodał, że dystrybucja z hurtowni farmaceutycznych trwa od godz. 6.

Z informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, publikowanych na profilu społecznościowym #SzczepimySię, wynika, że zgodnie ze stanem na godz. 10.00 w niedzielę w Polsce wykonano 200 022 szczepień. W porównaniu z danymi z soboty liczba ta zwiększyła się o 1235. To mniejszy wzrost niż w poprzednich dniach.

Szczepienia w Polsce odbywają się etapami według grup opisanych w narodowym programie. Rozpoczęto je 27 grudnia. Obecnie szczepione są osoby z grupy zero, do której należą m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia i rodzice wcześniaków.

Od 25 stycznia ruszą szczepienia osób zakwalifikowanych do grupy pierwszej. Należą do niej seniorzy powyżej 60 lat (szczepienie odbywać się będzie od najstarszych osób), pensjonariusze domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, służby mundurowe i nauczyciele. Proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciw COVID-19 rozpocznie się 15 stycznia.