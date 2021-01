Choć zawetowana przez prezydenta w minionym tygodniu ustawa jest ważna dla rządu, bo porządkuje kompetencje resortów po rekonstrukcji, to nie będzie próby obalenia prezydenckiego sprzeciwu w Sejmie, do czego trzeba zebrać 276 głosów – wskazują nasze źródła w Prawie i Sprawiedliwości.

Dziwne, bo mało medialne

– Przy takiej ustawie nie ma z kim zbudować większości. Opozycji jest na rękę, by podgrzewać wewnętrzny konflikt – twierdzi osoba z rządu. Z naszych informacji wynika, że w najbliższych dniach odbędą się rozmowy między Pałacem a stroną rządową, by osiągnąć konsensus co do kształtu nowej ustawy działowej. – Nie ma opcji obejścia takiego weta, musimy przygotować nową ustawę i skonsultować ją dokładnie z głową państwa – przyznaje inny członek rządu.

Jeden z naszych rozmówców przyznaje, że nie rozumie decyzji prezydenta. – Wszystko było przecież ustalone. Powody weta są chyba tylko ambicjonalne, bo samo weto wydaje się dziwne, mało medialne. Przecież nie jest tak, że mamy teraz tłum obywateli wdzięcznych prezydentowi – dodaje.

Wyjaśnienia Pałacu są sprzeczne z tą wersją. – Prezydent komunikował wcześniej swoje wątpliwości i chciał, by sprawę załatwić, a gdy nie załatwiono, to sam sobie załatwił – mówi nasz rozmówca z Pałacu Prezydenckiego. A inny dodaje, że intensyfikacja kontaktów rządu z urzędnikami Dudy nastąpiła, ale dopiero gdy ustawa trafiła do podpisu prezydenta.

Jeden z naszych rozmówców przypomina, że jeszcze w końcówce jesieni Andrzej Duda przesłał w tej sprawie list do liderów obozu rządowego. Wskazywać miał w nim argumenty podobne do tych, jakimi uzasadnił piątkowe weto.

Oficjalnie prezydent zawetował ustawę z trzech powodów. Jako pierwszy wskazał niezagwarantowanie głowie państwa 21 dni na podpisanie ustawy i niedochowanie odpowiedniego vacatio legis. Druga kwestia to zasadność wyodrębnienia z działu administracji rządowej „środowisko” nowego działu „leśnictwo i łowiectwo”. Trzeci argument to zmiana powodująca włączenie do korpusu służby cywilnej osób zajmujących stanowiska podsekretarza stanu. Wiązało się z tym podniesienie uposażeń części podsekretarzy stanu.

Rewolucji nie będzie

Zdaniem politologa Antoniego Dudka, takim działaniem prezydent chciał zamanifestować swoją obecność. – W ostatnich tygodniach był krytykowany, że jest nieobecny w polityce. Ten gest ma pokazywać, że będzie niezależny i suwerenny w swoich decyzjach i będzie recenzował rządy PiS. To prztyczek w nos prezesa Kaczyńskiego. Zapewne nie ostatni, bo prezydent nie potrzebuje prezesa, a prezes prezydenta owszem – komentuje politolog.

Nasi rozmówcy twierdzą, że Andrzej Duda był w ostatnim czasie pod dużym naciskiem ze strony leśnych związkowców. – To jego ukłon w stronę ludzi związanych z Janem Szyszką – twierdzi osoba z obozu rządzącego. Jak słyszymy, sporą rolę w całej sprawie miał odegrać prezydencki doradca Paweł Sałek, swego czasu szef gabinetu Szyszki. Jeszcze w sobotę Paweł Sałek na antenie Radia Maryja tłumaczył, że przesunięcie lasów do resortu rolnictwa sprawi, że będą one traktowane głównie w kontekście gospodarczym. Do tego doszły wątpliwości natury systemowej, dotyczące wyodrębnienia nowego działu „leśnictwo i łowiectwo” z dotychczasowego działu „środowisko”.

W praktyce chodziło o przeniesienie kwestii zarządzania lasami z Ministerstwa Klimatu i Środowiska do Ministerstwa Rolnictwa, a więc osłabienie wpływów środowiska Zbigniewa Ziobry i jego Solidarnej Polski w obszarze nadzorowania lasów.

– Z Funduszu Leśnego gigantyczne pieniądze idą na parki narodowe. Gdyby to przeszło do rolnictwa, byłyby wątpliwości, czemu jeden resort ma finansować działania będące w kompetencjach drugiego resortu – wskazuje polityk Solidarnej Polski. Zapewnia też, że ziobrystom obojętne jest, gdzie lasy ostatecznie trafią. – I tak mamy rządowego pełnomocnika ds. leśnictwa i łowiectwa. Jest nim Edward Siarka – dodaje. Przekonuje, że wbrew powszechnej opinii to nie ziobryści dokonali bezprecedensowej wymiany kadr w regionalnych dyrekcjach lasów.

– Dla ziobrystów lepiej być pod słabym politycznie ministrem Kurtyką niż pod politycznym szefem resortu rolnictwa – zauważa nasz inny rozmówca z obozu władzy.

W tle sprzeciwu Andrzeja Dudy jest kwestia podwyżek wynagrodzeń dla prezydenckich ministrów. Oni nie zostali objęci rozwiązaniem proponowanym przez rząd w zawetowanej ustawie, a polegającym na wciągnięciu podsekretarzy do służby cywilnej i podniesieniu ich pensji.

– Zazwyczaj ustawy działowe traktowano jako wyłączną domenę rządu – przyznaje członek gabinetu Morawieckiego. W tym sensie obecny krok prezydenta można uznać za bezprecedensowy, bo Andrzej Duda zabrał się do meblowania rządowej kuchni. Do tej pory, jeśli w kontekście tworzenia Rady Ministrów były spory na linii Pałac Prezydencki – rząd, to dotyczyły personaliów. Decyzja prezydenta to zakwestionowanie części niedawnej rekonstrukcji.