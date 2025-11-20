Morawiecki: Kryzys, dług i chaos. Nikt wam tego nie powie w mediach [KULISY POLITYKI]
W programie Joanny Miziołek Kulisy PolitykiMorawiecki mówi wprost o chaosie w budżecie, tajemniczych przesunięciach środków i rosnącej dziurze, której nie da się już ukryć przed opinią publiczną.
W rozmowie nie brakuje mocnych ostrzeżeń. Premier wskazuje, które decyzje mogą doprowadzić do kryzysu, jakie błędy popełnia rząd i dlaczego niektóre informacje w ogóle nie trafiają do mediów. To jeden z tych odcinków, po którym trudno pozostać obojętnym — bo jeśli ma rację, skutki będą odczuwać wszyscy.
