"Ogłaszam dziś rozpoczęcie prac nad nową polityką przemysłową Polski. Podstawowa zasada brzmi: +3 razy P+, a nawet +3 razy Pl+ - polski przemysł, polskie technologie i polskie produkty" - powiedział Gowin.

"Polski przemysł oznacza firmy działające w naszym kraju. Polskie technologie, to technologie wypracowane w polskich firmach i na polskich uczelniach, bo w dzisiejszym świecie siła przemysłu sprowadza się do pytania czy posiadamy naszą własność intelektualną, własne rozwiązania wdrożone do produkcji. Polskie produkty to konkurencyjne produkty wysokiej jakości wyprodukowane w Polsce" - dodał.

Zdaniem Gowina zasada "3 razy Pl" będzie nowym impulsem rozwojowym dla rodzimego przemysłu i wzrostu jego produktywności.

Podkreślił, że jeżeli poziom życia Polaków ma się konsekwentnie podnosić, to warunkiem niezbędnym jest własny przemysł. Przemysł silny innowacyjny i konkurencyjny.