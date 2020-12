Ta dająca się odczuć zachowawczość rządu może wynikać z dwóch przyczyn. Pierwsza to zawoalowane stanowisko Kościoła. Choć Episkopat dostrzega dobroczynne skutki szczepień, to jednak wprowadza dodatkowy element do dyskusji. Bo choć deklaruje w oficjalnym stanowisku, że „decyzja o szczepieniu jest kwestią wyboru danej osoby dokonanego przez nią w sumieniu”, to hierarchowie zwracają uwagę, że część szczepionek przygotowano „na bazie płodowych linii komórkowych”, co może być sprzeczne z nauką Kościoła. „Nie ponoszą winy osoby, które są przeciwne aborcji i przemysłowemu wykorzystaniu ludzkiego materiału biologicznego. Nie uczestniczą one w procesie produkcyjnym tych szczepionek, ale w trosce o swoje życie lub zdrowie mogą z nich korzystać. Osoby takie byłyby jednak winne moralnego poparcia dla tych szczepionek i technologii ich produkcji, jeżeli by je przyjmowały, mając do dyspozycji inne szczepionki wolne od powyższych zastrzeżeń”. Trochę to skomplikowane dla zwykłego zjadacza chleba – tym bardziej że, zapisując się po 15 stycznia na szczepienie, raczej nie będziemy mieli wpływu na to, który konkretnie preparat otrzymamy, bo to zależy od logistyki dostaw.