Podczas wtorkowej konferencji prasowej posłanki KO Iwona Hartwich i Marzena Okła-Drewnowicz zwróciły uwagę na "problem organizacji pożytku publicznego ws. tegorocznego 1 proc. od podatku dochodowego" - jest to związane z tegoroczną zmianą organu rozliczającego 1 proc. PIT; wcześniej rozliczenia dokonywały lokalne urzędy skarbowe, a obecnie Centrum Kompetencyjne Rozliczeń funkcjonujące w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy; OPP nie otrzymują także informacji, do jakiego urzędu skarbowego jest przypisany dany podatnik.

"Do biur posłów KO zwraca się bardzo dużo rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. Zgłaszają ogromny problem, ponieważ na ich subkontach w fundacjach jest znacznie mniej środków - nawet o 80 proc." - powiedziała posłanka Hartwich. Jej zdaniem, problem polega na tym, że w tym roku przekazywaniem pieniędzy organizacjom pożytku publicznego zajmowały się nie urzędy skarbowe, ale Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy.

Posłanka Okła-Drewnowicz podkreśliła, że "budżety rodzin opiekujących się osobami z niepełnosprawnością muszą być podreperowywane tak, aby rodziny było stać, przynajmniej w części, na rehabilitację i leczenie swoich dzieci". Hartwich dodała, że na przykład "cena turnusu rehabilitacyjnego dla dziecka z niepełnosprawnością wynosi ok. 6 tys. zł".

Według posłanki, "wiele rodzin w tym roku nie otrzyma pieniędzy, które dostawało od swoich darczyńców" choć mnóstwo Polek i Polaków przekazywało 1 proc. swego podatku dla OPP i różnych fundacji, aby mogły je przekazać podopiecznym. "Tym razem w wielu rodzinach tak nie będzie. To dla nich wielki dramat, bo nie wiedzą, jak zagospodarować środki, które mają na dzisiaj" - dodała Okła-Drewnowicz.

Z kolei Hartwich oceniła, że "to jest właściwie patologia PiS-u". "Najpierw państwo zmusza nas do tego, żebyśmy wszędzie prosili o datki, o 1 proc., na leczenie naszych chorych i niepełnosprawnych dzieci, a później te środki ciężko uzbierane są kradzione" - powiedziała.

Posłanki zaapelowały do premiera i ministra finansów o pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych, tak, aby przekazane im środki trafiły na konta. "Chcemy wyjaśnień od rządu, co się stało ze środkami, które miały być na subkontach dzieci i ich rodzin" - oświadczyła Hartwich.

Natomiast Okła-Drewnowicz skierowała kilka pytań do rządu oraz ministra finansów. "Czy minister finansów sprawuje pieczę nad tym, co dzieje się w Centrum Kompetencyjnym Rozliczeń w Bydgoszczy? Kiedy należne środki z 1 proc. trafią do rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami? Jakiej części środki z 1 proc. nie trafiły do rodzin, które opiekują się osobami z niepełnosprawnościami" - pytała.

W poniedziałek rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów Iwona Prószyńska przekazała na Twitterze, że "w 2020 roku do OPP trafiło więcej środków z 1 proc. podatku, niż rok wcześniej". "Wzrosła też liczba podatników, którzy przekazali 1 proc. W rozliczeniu rocznym za 2018 r. OPP otrzymały łącznie 874,4 mln zł od 14,5 mln podatników, a w rozliczeniu za 2019 r. 907 mln zł od 14,8 mln podatników" - podała Prószyńska na Twitterze.