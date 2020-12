Schetyna podkreślił w rozmowie z Radiem Wrocław, że "w opozycji musimy szukać tego, co nas łączy, nie dzieli". "Ostatnie wybory prezydenckie i wysoki wynik Rafała Trzaskowskiego pokazały, że razem można osiągnąć więcej. (...) To na pewno jest sygnał, że możliwa jest integracja wysiłków opozycji, głosów wyborców, którzy nie chcą głosować na PiS. To będzie sygnał, z którego trzeba będzie wyciągać wnioski" - powiedział polityk PO.

"Upieram się, że opozycja musi współpracować, nie rywalizować" - oświadczył Schetyna.

Pytany, czy partnerem dla Koalicji Obywatelskiej może być Szymon Hołownia i jego Polska 2050, b. szef PO zaznaczył, że "myśli o koniecznej współpracy opozycji demokratycznej - w parlamencie i poza nim, a Szymon Hołownia jest symbolem skutecznej kampanii wyborczej i bardzo mocnego wejścia do polskiej polityki, ale też utrzymania sympatyków przez najbliższe miesiące".

Schetyna dopytywany, czy - jego zdaniem - Hołownia jest w stanie osiągnąć więcej w krajowej polityce niż np. Janusz Palikot czy Ryszard Petru, ocenił, że "to zależy od osoby, która wygrywa, i w jaki sposób sobie z tym poradzi". "Tutaj nie ma jednej odpowiedzi - każdy przypadek jest inny. Zobaczymy, jak będzie" - ocenił b. szef PO.

Jego zdaniem, "Hołownia miał bardzo dobrą kampanię i dobry wynik, i to jest pytanie o przyszłość - tę bliską i tę dalszą". Dodał, że nie jest łatwo "utrzymać ugrupowanie czy środowisko polityczne przez trzy lata do następnych wyborów".

W kontekście przypadającego w przyszłym roku 20-lecia Platformy Obywatelskiej Schetyna został zapytany, czy partia potrzebuje nowego politycznego planu. "To jest kwestia nowego początku, zbudowania partii i Koalicji Obywatelskiej w dłuższym dystansie trzech lat.(...) Trzeba dobrze trafić i znaleźć partnerów do projektu politycznego i to będzie najważniejsze" - uważa Schetyna.

Odnosząc się do b. premiera i b. lidera PO Donalda Tuska, ocenił, że "z pewnością można wykorzystać jego doświadczenie". Tusk - stwierdził Schetyna - "rozumie politykę, jak mało kto".

"Pytanie o jego aktywności zagraniczne, w jaki sposób można skorzystać z jego wiedzy, doświadczenia, też z symboliki jego politycznej aktywności, bo jest kojarzony z 2007 rokiem i wygranymi wyborami przez PO i to warto wykorzystać. To też jest zadanie dla obecnej opozycji, jak skorzystać z jego charyzmy i jego zwycięstw i jak je sensownie implementować do +mapy Polski 2020-2023+" - powiedział Schetyna.