Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił w czwartek, że od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 r. (do końca przerwy szkolnej) zostanie wprowadzona kwarantanna narodowa - będą dodatkowe obostrzenia m.in. zamknięcie hoteli, stoków narciarskich i ograniczenie w działaniu galerii handlowych.

W rozmowie z PAP Michałek poinformowała, że resort jest w trakcie rozmów z kolejnymi branżami, które apelują o wsparcie. "Analizujemy możliwość wsparcia kolejnych branż, które najbardziej odczuwają negatywne skutki pandemii koronawirusa" – powiedziała.

Dodała, że ustawa z 9 grudnia o szczególnych rozwiązaniach zw. z COVID-19, tzw. tarcza 6.0 daje możliwość poszerzenia pomocy o kolejne branże na podstawie rozporządzenia rządu. "To nie jest pakiet zamknięty po to, byśmy mogli elastycznie dostosowywać się do panujących warunków" - podkreśliła.

W ramach tarczy 6.0 przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z ZUS, świadczenie postojowe (ok. 2 tys. zł miesięcznie), tzw. małe dotacje w wysokości 5 tys. zł, a także dofinansowanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2 tys. zł na etat lub umowę zlecenie. Wnioski o dofinansowanie miejsc pracy i dotacje firmy będą mogły składać od soboty.

Pomoc, wedle obecnych zapisów ustawy, ma trafić do 41 branż. Rada Ministrów będzie mogła w drodze rozporządzenia wydłużyć okres zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek, a także objąć pomocą inne branże.