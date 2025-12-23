23 grudnia Polska złożyła szósty i siódmy wniosek o płatność w Krajowym Planie Odbudowy, wynika z informacji opublikowanych na stronie kpo.gov.pl.

29 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy – kiedy wypłata

Informacje potwierdziła na platformie X Pełczyńska-Nałęcz. Wskazała, że 29 mld zł wpłynie do Polski w kwietniu 2026 r. „Inwestycjami z KPO bronimy siły gospodarki i przedsiębiorstw” - podkreśliła.

Wnioski o płatność w Krajowym Planie Odbudowy to dokumenty, które państwa UE składają, aby otrzymać pieniądze za reformy i inwestycje. Każdy wniosek zawiera mierniki. Są to kamienie milowe i wskaźniki, które państwo musi zrealizować przed wysłaniem wniosku do Komisji Europejskiej.

Ile pieniędzy Polska już otrzymała z KPO?

Pierwszy wniosek Polska złożyła 15 grudnia 2023 roku, drugi i trzeci - 13 września 2024 roku, a czwarty i piąty wniosek - 27 grudnia 2024 roku. Ostatnie wnioski o płatność z KPO (ósmy i dziewiąty) zostaną złożone w 2026 r. Jak podała Pełczyńska-Nałęcz, pieniądze z przyszłorocznych wniosków spłyną do Polski w sierpniu i w grudniu 2026 r.

Rewizja KPO: inwestycje i reformy

Na początku grudnia resort funduszy i polityki regionalnej przekazał, że w ramach czwartego i piątego wniosku o płatność KE przelała Polsce 26 mld zł. Środki te zostały przyznane na dofinansowanie inwestycji m.in. w zakresie infrastruktury i taboru kolejowego, ochrony zdrowia, energetyki. Dotychczas w ramach Krajowego Planu Odbudowy Polska otrzymała 93 mld zł.

Po rewizji polskie KPO składa się z 57 inwestycji i 54 reform, a nasz kraj ma uzyskać ok. 232 mld zł (54,71 mld euro), w tym 107 mld zł (25,27 mld euro) w postaci dotacji i 124,8 mld zł (29,44 mld euro) w formie preferencyjnych pożyczek.

Zgodnie z celami Unii Europejskiej, znaczna część budżetu KPO jest przeznaczona na cele klimatyczne (40,26 proc.) i transformację cyfrową (20,92 proc.).