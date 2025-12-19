Prezydent Nawrocki powitał ukraińskiego przywódcę na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Powitanie Zełenskiego odbyło się przy pełnym ceremoniale, z udziałem asysty wojskowej i orkiestry Wojska Polskiego. Zełenskiego powitali także prezydenccy ministrowie: szef KPRP Zbigniew Bogucki, Marcin Przydacz, Sławomir Cenckiewicz oraz Wojciech Kolarski. W uroczystości uczestniczy też wiceszef MSZ Marcin Bosacki. Zełenskiemu towarzyszy szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Zełenski w Warszawie. Po godzinie 12 spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy z mediami

Przed wejście do Pałacu Prezydenckiego zawieszone zostały polskie i ukraińskie flagi. Przed godz. 12 zaplanowano spotkanie Nawrockiego i Zełenskiego z przedstawicielami mediów.

To pierwsza wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie od czasu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Według zapowiedzi prezydenci rozmawiać mają o bezpieczeństwie, gospodarce i kwestiach historycznych.

O czym będą rozmawiać Zełenski i Nawrocki?

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiadał, że Nawrocki osobiście zapewni Zełenskiego o dalszym wsparciu Ukrainy przez Polskę; prezydenci mają rozmawiać także o polskim wkładzie w odbudowę Ukrainy oraz kwestii konkurencyjności ukraińskiego rolnictwa; ponadto prezydent zaapelować ma o rozpoczęcie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na Wołyniu.

Plan wizyty Zełenskiego

Po rozmowach w Pałacu Prezydenckim, Zełenski spotka się w parlamencie z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym oraz z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Wołodymyr Zełenski spotka się także z premierem Donaldem Tuskiem.

Europejscy liderzy, uczestniczący w szczycie w Brukseli, podjęli w nocy z czwartku na piątek decyzję o udzieleniu Ukrainie wsparcia finansowego w formie pożyczki w wysokości 90 mld euro na kolejne dwa lata. Nie udało się porozumieć w sprawie wykorzystania w tym celu zamrożonych rosyjskich aktywów, zdeponowanych w większości w Belgii. W celu dalszego finansowania Ukrainy 24 państwa członkowskie (bez Węgier, Słowacji i Czech) zaciągną wspólny dług gwarantowany unijnym budżetem.

Prezydent Zełenski podziękował w piątek przywódcom państw UE za decyzję o wsparciu finansowym Ukrainy. Oświadczył, że wzmacnia to ukraińską odporność i zapewnia państwu bezpieczeństwo finansowe przy jednoczesnym utrzymaniu zamrożenia rosyjskich aktywów.

Spotkanie z Tuskiem stało pod znakiem zapytania

Premier Donald Tusk planuje spotkać się w piątek przed godziną 16 z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Spotkanie Tuska i Zełenskiego w Warszawie stało wcześniej po znakiem zapytania, ponieważ premier reprezentował Polskę na unijnym szczycie w Brukseli. Szczyt miał być kontynuowany w piątek. Zakończył się jednak w nocy.

Donald Tusk powita prezydenta Zełenskiego w kancelarii premiera ok. godz. 15.45; potem zaplanowano rozmowę w cztery oczy obu polityków. Nie przewidziano wypowiedzi dla mediów.

par/ mok/ kos/