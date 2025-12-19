„Rada Nadzorcza Spółki, podjęła na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2025 roku uchwały powołujące z dniem 1 stycznia 2026 roku na Członków Zarządu Spółki, na czas nowej wspólnej trzyletniej kadencji Zarządu rozpoczynającej się 1 stycznia 2026 roku: Pana Marcina Celejewskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu, Pana Wojciecha Kozaka, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu” - poinformowano w komunikacie giełdowym zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. opublikowanym w czwartek późnym wieczorem.

Jak dodano, w czwartek w związku z upływem 31 grudnia 2025 r. obecnej kadencji zarządu, podjęto też uchwały o odwołaniu wraz z końcem br. wiceprezes i pełniącą obowiązki prezesa Katarzyny Stasiak, wiceprezesów Wojciecha Kozaka i Wojciecha Szmyły oraz członka zarządu Andrzeja Skwarka.

Uchwały rady nadzorczej zarówno ws. powołania nowych członków zarządu, jak i odwołania poprzednich wchodzą w życie z chwilą podjęcia.

Jak wskazano również w komunikacie, Celejewski to doświadczony menedżer specjalizujący się w strategii korporacyjnej, skutecznej transformacji biznesowej oraz zrównoważonym rozwoju. Ma międzynarodowe doświadczenie w sektorach mobilności, pasażerskich przewozów lotniczych i kolejowych, logistyki, a także w przemyśle farmaceutycznym i ochronie zdrowia.

Dodano, że Celejewski zajmował się m.in. wdrożeniem Pendolino w PKP Intercity, strtegią rozwoju w Polskich Liniach Lotniczych LOT, strategią obsługi sektora premium w Qatar Airways i strategią rozwoju w Kolejach Ukraińskich. Pracował też m.in. w Kenya Airwaves. Jest też założycielem DSMC – Doradztwo Strategiczne. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora Departamentu Strategii w Poczcie Polskiej.

Celejewski uzyskał tytuł magistra na kierunku Zarządzanie i Marketing – Zarządzanie Strategiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe – Zrównoważone Modele Biznesowe w gospodarce realizującej cele UN ESG - University of Cambridge Judge Business School - Executive Education. Kończy studia magisterskie na kierunku Praktyczna Psychologia Społeczna na Uniwersytecie SWPS - dodano w jednym z załączników do komunikatu giełdowego.

Wojciech Kozak to z kolei menadżer posiadający ponad 30-letnie doświadczenie w sektorze chemicznym i energetycznym, w tym w bezpośrednim zarządzaniu segmentami produkcji, energetyki i zaopatrzenia w surowce energetyczne. Obecnie jest wiceprezesem odpowiedzialnym za prace w obszarach: energetyki, działalności inwestycyjnej, rozwojowej, remontowej i zakupowej w Zakładach Azotowych Puławy. Wcześniej był m.in. głównym specjalistą ds. gospodarki wodno-ściekowej oraz dyrektorem Pionu Energetycznego w spółce.

Kozak ma wyższe wykształcenie, ukończył Politechnikę Lubelską z tytułem magistra inżyniera oraz Politechnikę Śląską na kierunku Auditing energetyczny w przemyśle. Ukończył też Harvard Business Review – rozwój nowoczesnego przywództwa.

Cała Grupa Azoty, do której należą puławskie zakłady, w pierwszych trzech kwartałach 2025 r. odnotowała przychody na poziomie 10,04 mld zł, co oznacza wzrost o ok. 2,1 proc. wobec 9,83 mld zł w analogicznym okresie 2024 r. EBITDA Grupy wzrosła z -299 mln zł do 312 mln zł, co przekłada się na poprawę o 611 mln zł. EBITDA po wyłączeniu Grupy Azoty Polyolefins poprawiła się z -186 mln zł do 346 mln zł, co oznacza wzrost o 532 mln zł.

Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, działa również na rynkach takich produktów, jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. (PAP)

