Wymiana informacji i walka z przestępczością transgraniczną

Szef Krajowej Administracji Skarbowej podczas uroczystego podpisania „Memorandum of Understanding” w Muzeum Narodowym w Lublinie wymienił trzy płaszczyzny współpracy: bieżącą działalność i wymianę informacji, zwalczanie transgranicznej przestępczości zorganizowanej oraz przygotowanie ukraińskich urzędników do implementacji prawa unijnego.

Zdaniem wiceministra Łobody trzecia płaszczyzna współpracy jest najważniejsza. - Prawo Unii Europejskiej zmienia się właściwie każdego dnia. Gros tych zmian jest wprowadzanych właśnie na koniec roku, a co za tym idzie zarządzanie zmianą jest bardzo istotne z punktu widzenia poprawnej, ale też pełnej implementacji prawa unijnego, jeżeli chodzi o podatki i wymianę informacji – stwierdził.

Jak ocenił, strona polska również będzie korzystać z doświadczeń Ukrainy pozyskanych podczas wojny, żeby wiedzieć, jak powinna zachować się administracja podatkowa, gdyby wydarzyło się „coś niedobrego”. - Musimy być przygotowani, żeby dochody budżetu państwa były niezachwianie zbierane przez KAS – stwierdził Łoboda.

Wiceminister powiedział dziennikarzom, że wcześniejsza współpraca między Polską i Ukrainą „nie miała swojego oparcia w przepisach umowy dwustronnej”. – Memorandum pozwoli nam w pewnym świetle prawa i naszych chęci wymieniać się tymi informacjami, organizować wspólne szkolenia, wymiany doświadczeń – wyliczył.

Znaczenie memorandum dla obu administracji podatkowych

Pełniąca obowiązki szefowej ukraińskiej służby podatkowej Lesya Karnaukh stwierdziła, że podpisanie memorandum jest zwieńczeniem wieloletniej przyjaźni między dwoma krajami. Przyznała, że wejście do Unii Europejskiej jest dla Ukrainy ważnym tematem oraz „trudnym i złożonym zadaniem" i wyraziła satysfakcję z polskiej pomocy. - Bardzo cenimy doświadczenie Polski w tym zakresie – dodała Karnaukh.

Krajowa Administracja Skarbowa stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową, która wykonuje zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Chroni interesy Skarbu Państwa i obszaru celnego Unii Europejskiej. Zapewnia obsługę i wsparcie podatników w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych. (PAP)