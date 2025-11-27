Agnieszka Maciąg zyskała popularność w latach 90., kiedy jako modelka pojawiała się na światowych wybiegach mody w Nowym Jorku, Mediolanie i Paryżu. W kolejnych latach całkowicie zmieniła ścieżkę zawodową - poświęciła się pisaniu książek o zdrowiu, duchowości i świadomym życiu, prowadziła bloga oraz inspirowała tysiące osób do dbania o dobrostan fizyczny i psychiczny.

Od 1996 jest związana z fotografem Robertem Wolańskim, którego poślubiła w 2011 roku. Mają córkę, Helenę.

W marcu b.r. poinformowała, że zmaga się z nawrotem choroby nowotworowej. W sieci dzieliła się trudnościami, które napotykała w procesie leczenia.

Agnieszka Maciąg miała 56 lat.