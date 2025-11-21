O chęci kandydowania w styczniowych wyborach na szefową partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała w piątek po południu w mediach społecznościowych.

„Zdecydowałam się wystartować na przewodniczącą Polski 2050. Jeśli uzyskam Wasze zaufanie, pójdziemy do wyborów jako samodzielna formacja. Mamy demokratyczny rząd tylko dlatego, że w 2023 daliśmy Polakom wybór. Jesteśmy częścią Koalicji 15 Października – bo tak obiecaliśmy ludziom. A Polska 2050 dotrzymuje słowa” - napisała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Polityczka podkreśliła, że jest w Polsce 2050 od początku. Napisała, że formacja składa się z osób zaangażowanych w sprawy społeczne, a jej motto to „rozwój i przyszłość, a nie odwet i przeszłość”.

„Nie gnębimy słabszych, nie szukamy kozłów ofiarnych w imię wyścigu o to, kto wzbudzi w Polakach więcej strachu i nienawiści” - podkreśliła Pełczyńska-Nałęcz. „Nie obiecujemy wszystkiego wszystkim. Traktujemy ludzi poważnie i mówimy im nawet najtrudniejszą prawdę” - dodała.

Minister funduszy i polityki regionalnej wskazała, że przed Polską 2050 są trzy zadania. Prosząc o głos podkreśliła, że chce je wykonać „odważnie, z wiarą, że populizm i brunatna fala nie są nieuniknione”.

- Po pierwsze, wzmocnienie naszego Ruchu, docenienie jego oddolnej siły. Po drugie – ponownie w sprawczości i w działaniu – pokazanie Polakom, czym i po co jest Polska 2050. I wreszcie, przygotowanie nas do samodzielnego startu w 2027 r. - wymieniła.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przypomniała, że w partii przez lata pełniła funkcję szefowej zespołów programowych, a w 2023 roku stała za zwycięską kampanią przed wyborami parlamentarnymi. Wówczas Polska 2050 w koalicji z PSL uzyskała ponad 14 proc. głosów.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z wykształcenia jest socjolożką i politolożką, ekspertką od polityki wschodniej. W latach 2014-2016 była ambasadorką Polski w Rosji, wcześniej była wiceszefową MSZ, przez wiele lat pracowała jako analityczka Ośrodka Studiów Wschodnich. Od 2023 pełni funkcję minister funduszy i polityki regionalnej w rządzie Donalda Tuska.

Wybory w Polsce 2050 odbędą się w styczniu. Lider i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września przekazał, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Dwa dni później poinformował, że aplikuje na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Do tej pory chęć kandydowania zgłosił Ryszard Petru i Joanna Mucha.(PAP)